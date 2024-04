Uomini e Donne, anticipazioni settimanali dal 15 al 19 aprile 2024/ Il gesto choc di Mario per Ida Platano

Uomini e Donne, anticipazioni settimanali dal 15 al 19 aprile 2024: l’addio di una coppia

Le anticipazioni di Uomini e Donne promettono grandi colpi di scena nella settimana che va dal 15 al 19 aprile 2024. Dopo aver assistito al lungo confronto in studio tra Ida Platano, Mario Cusitore e Pierpaolo, nelle prossime puntate del dating show di canale 5 vedremo l’addio di una coppia del trono over ovvero quella formata da Maura e Gianluca che, dopo essersi conosciuti e frequentati per un periodo, hanno deciso di vivere la storia senza telecamere lasciando la trasmissione. Proprio il trono over regalerà, nelle prossime puntate, un momento di alta tensione. Stando alle anticipazioni delle registrazioni di Lorenzo Pugnaloni, infatti, Barbara De Santi e Cristina Tenuta saranno le protagoniste di una durissima discussione che causerà alta tensione in studio.

Per quanto riguarda il trono di Daniele Paudice che si sta concentrando soprattutto sulla conoscenza di Gaia e Marika, nelle prossime puntate, il tronista tornerà a sedersi al centro dello studio per un confronto con entrambe raccogliendo anche il malcontento di Gaia, convinta di non piacere sufficientemente al tronista.

Mario Cusitore spiazza Ida Platano: la dichiarazione d’amore in studio

Il momento più atteso della settimana per i fan del dating show di canale 5, stando alle anticipazioni di Uomini e Donne, arriverà con le ultime puntate settimanali quando Mario Cusitore, stanco di essere continuamente messo in discussione da Ida Platano, compirà un gesto che spiazzerà totalmente la tronista. Dopo aver visto un’esterna tra Ida e Pierpaolo notando sempre di più la loro complicità, Mario lascerà lo studio arrabbiato.

Al rientro, però, chiederà due sedie al centro dello studio e, dopo essersi accomodato di fronte ad Ida, dichiarerà di essersi innamorato di lei. Una dichiarazione che porta Ida a ballare con Mario che, alla fine, deciderà di non andare più via ricevendo le dure critiche di Tina Cipollari.

