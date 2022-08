Uomini e Donne anticipazioni/ Un infermiere e un’imprenditrice sul trono?

Anticipazioni Uomini e Donne: chi sono i nuovi tronisti?

La nuova stagione di Uomini e Donne sta per cominciare. Il dating show di canale 5 tornerà in onda con la nuova stagione da lunedì 19 settembre, ma le prime registrazioni sono già in programma e sveleranno i nomi dei nuovi tronisti. Dopo il trono di Luca Salatino, Matteo Ranieri e Veronica Rimondi che hanno animato il trono classico nella seconda parte della scorsa stagione, chi salirà sul trono per provare a cercare l’amore? Per scoprirlo sarà necessario aspettare martedì 30 e mercoledì 31 agosto quanto Maria De Filippi, insieme a Gianni Sperti e Tina Cipollari, tornerà in studio per accogliere i nuovi protagonisti.

Tuttavia, a svelare qualche indiscrezione su quelli che potrebbero essere i nuovi tronisti è la pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover”. Lorenzo Pugnaloni, sempre informatissimo sul mondo di Uomini e Donne, ha infatti svelato che sul trono della prossima stagione di Uomini e Donne potrebbero esserci “un personal trainer, un’imprenditrice, un infermiere e una commessa”.

Anticipazioni Uomini e Donne: Riccardo Guarnieri torna nel parterre del trono over?

Grande attesa anche per la nuova stagione del trono over che vedrà importanti ritorni, ma anche tante novità. Come sempre non mancheranno nuove dame e nuovi cavalieri che proveranno a cercare l’amore, ma non mancheranno i protagonisti storici del dating show di canale 5 come Gemma Galgani e Ida Platano. Le due dame, amiche da sempre, torneranno in trasmissione con il desiderio di trovare l’amore. Dovrebbero tornare, inoltre, anche Armando Incarnato, Pinuccia e Alessandro.

Non si sa, invece, se tornerà anche Riccardo Guarnieri. Il cavaliere pugliese era tornato in trasmissione durante la scorsa stagione riallacciando i contatti anche con Ida Platano con cui, però, non c’è stato il tanto, atteso ritorno di fiamma. Ancora ufficialmente single, Riccardo Guarnieri deciderà di tornare a sua volta in trasmissione?

