Uomini e Donne, Antonella Perini e Luca Panont si sono lasciati/ Lui: “Le motivazioni non le ho capite”

Antonella e Luca confermano la rottura: le parole di lui

Antonella Perini e Luca Panont non hanno superato le difficoltà degli ultimi mesi e hanno deciso di lasciarsi. A confermare la rottura ci ha pensato l’ex cavaliere di Uomini e Donne che ha lasciato intendere sia stato ripetutamente insultato dai fan della dama.

“Visto che mi state scrivendo in tanti, vi anticipo che non sono stato io a lasciare Antonella. Potete chiedere a lei direttamente, quindi non vedo il motivo di scrivermi insultandomi. Le motivazioni non le ho ancora capite, rivolgetevi sempre a lei, sicuramente ne sa più di me” ha precisato Luca, lasciando intuire non sia stato felice e concorde alla decisione presa da Antonella. Ma come sono andate realmente le cose? La situazione non è ancora del tutto chiara.

Antonella Perini frecciate a Luca dopo la rottura? Ecco cosa è successo

Dopo il messaggio social di Luca Panont, qualche ora dopo, arriva anche la replica di Antonella Perini. L’ex dama di Uomini e Donne ha lanciato una serie di frecciate verso il suo ex, da non lasciare dubbi: “Noi donne travisiamo le parole degli uomini. Quando ci dicono ‘ti amo’ noi ci facciamo dei viaggi pazzeschi“.

Antonella aggiunge: “Tutto ciò che si fa con il cuore non è sbagliato”. Queste frasi sembrerebbero riguardare la storia d’amore con Luca, verso cui si riesce a percepire del risentimento. La relazione tra i due è sempre stata turbolenta; alcuni mesi fa, è anche trapelato il rumor secondo cui Antonella sarebbe rimasta incinta, ma avrebbe poi perso il bambino. Non è mai stato confermato, ma se fosse vero potrebbe aver inciso sul naturale andamento della relazione alimentando la crisi. Non rimane che attendere le dichiarazioni dei diretti interessati.

