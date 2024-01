Uomini e Donne, Arianna Cirrincione incinta: kg presi, parto e ansie/ “Ho il terrore degli ospedali, spero…”

Arianna Cirrincione, ex di Uomini e Donne, svela retroscena e ansie pre-parto: “Ecco quanti chili ho preso”

Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli a breve diventeranno genitori per la prima volta. L’ex tronista di Uomini e Donne e la ragazza che scelse proprio nello studio di Canale 5 come sua fidanzata presto avranno una bambina della quale hanno già annunciato il nome: Allegra. Di recente Arianna ha però voluto raccontare ai follower qualche dettaglio in più della gravidanza e dell’imminente parto, rispondendo alle domande di alcuni follower.

C’è infatti chi le ha chiesto a chi vorrebbe che la figlia assomigliasse, domanda alla quale Arianna ha risposto: “Tralasciando il lato estetico che è un dettaglio di poco conto (tranne i capelli, quelli devono essere i miei sennò urlo). Da me vorrei prendesse la parte più leggera, spensierata e giocherellona, mentre di Andrea vorrei prendesse la parte più audace, ingegnosa e perspicace.”

Arianna Cirrincione: “Ansia per il parto? Facevo la spavalda ma ora la sento”

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha poi rivelato che Andrea Cerioli assisterà al parto, poi ha svelato di aver preso in gravidanza “Più o meno 10/11 kg.” Un dettaglio al quale, tuttavia, non dà molto peso: “Sinceramente sono molto serena. – ha spiegato – Poi certo ci sono giornate in cui mi vedo pessima ma non tanto per una questione fisica quanto proprio perché rispetto alla mia routine mi sento un po’ rallentata, limitata e quindi poi sbrocco.”

Arianna Cirrincione ha infine ammesso di iniziare a sentire l’ansia per il parto: “Facevo la spavalda ma adesso un po’ la sento. Poi dovete sapere che io ho il terrore degli ospedali, quindi già come prima cosa quella mi mette ansia. Poi non so, ho sempre detto l’hanno fatto tutte posso farlo anch’io… invece adesso dico chissà. Sicuramente pensieri normali ma ecco diciamo che la mia spavalderia sta crollando miseramente.” ha concluso.

