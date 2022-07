Uomini e Donne, Armando Incarnato deriso per i suoi look/ Lui replica stizzito e…

Armando Incarnato preso in giro per i suoi look, la replica

Armando Incarnato è stato preso in giro per i suoi look stravaganti. Nelle scorse ore su Tik Tok è apparso un video con i cambiamenti look di Armando. Il cavaliere di Uomini e Donne Over non ha gradito però e anzi ha replicato infastidito su Instagram. Il profilo Instagram Isssamel ha pubblicato due clip divertenti sulle sue acconciature in cui veniva fatto un paragone con Kim Kardashian e Lucifer. I video sono diventati virali sui social e sono stati condivisi da molti utenti. Armando Incarnato però non l’ha presa bene e anzi ha replicato stizzito: “Voi cosa ne pensate, perché io cambio sempre look? È facile quando uno vuole stare per c***i suoi, ogni sei/otto giorni cambia colore di capelli, come una volta facevano quelli che andavano dai chirurghi per non farsi riconoscere […] Sono belli sul web, credono di ironizzare sui miei cambiamenti di look, ma non hanno capito che li prendo per il culo. Quando capirete chi sono e come, sarete diventati vecchi. E come mi piace mandarvi al manicomio, fanne una altro di video e domani mi monto le extensions”.

Armando Incarnato ha concluso lo sfogo con la faccia da pagliaccio horror. Il cavaliere del Trono Over si è sentito preso in giro e ha deciso di replicare. Dalle dichiarazioni sembrerebbe che Armando abbia deciso di cambiare spesso acconciatura per camuffare il proprio aspetto non solo in televisione ma anche nella vita di tutti i giorni.

Armando Incarnato replica agli haters: “Siete capre…”

Armando Incarnato ha molti haters su Instagram. Anche nelle scorse settimane, il cavaliere di Uomini e Donne ha deciso di sfogarsi in un post prendendosela con coloro che commentano in modo negativo la sua persona. Secondo i fan del programma, negli ultimi mesi, Armando si sarebbe dilettato ad assumere più le vesti di opinionista divertendosi ad instillare il dubbio sugli altri colleghi e raccogliendo testimonianze e segnalazioni per mettere in evidenza la discrepanza tra il detto e il fatto.

Questo atteggiamento non è affatto piaciuto ai telespettatori che lo hanno duramente criticato. Armando Incarnato però ha preferito lasciarsi scivolare addosso le polemiche e ha dichiarato: “La bellezza è soggettiva l’intelligenza no! Il 70% delle pecore che commentano in maniera negativa la mia persona non possiede ne l’una né l’altra cosa, è un dato di fatto … Siete capre fatevene una ragione”. Un pensiero molto duro che è stato boicottato dal popolo del web. C’è da dire che Armando Incarnato è stato preso di mira sui social e probabilmente potrebbe aver esaurito la sua pazienza.

