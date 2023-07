Uomini e donne, Armando Incarnato nel mirino degli haters/ “Smettetela di giudicare per quello che…”

Uomini e donne, Armando Incarnato finisce nel mirino degli haters: spunta la verità sul suo tenore di vita

Manca sempre meno al via alla nuova stagione tv di Uomini e donne e, intanto, Armando Incarnato replica agli haters che tra gli attacchi social si auspicano per lui un’uscita di scena dal dating show di Maria De Filippi. Da tempo, sul conto di Armando Incarnato, incombe online il fenomeno dei leoni da tastiera che attaccano il popolare protagonista alla ricerca dell’amore al trono over di Uomini e donne. Il napoletano é, in particolare, tacciato di non essere realmente interessato a trovare l’amore in un programma TV e streaming sulle reti Mediaset come Uomini e donne, se non per accalappiarsi visibilità e seguito sui social per collaborazioni a fin di business, favoritismi e guadagni personali. Ed é inoltre accusato di condurre uno stile di vita agiato, per mezzo della popolarità raggiunta negli anni a Uomini e donne, nonostante lui si dichiari disoccupato.

E, intanto, proprio a mezzo social, Armando Incarnato decide di replicare ai continui attacchi degli haters. Tra le Instagram stories lui svela in definitiva di guadagnare attraverso la sua collaborazione profusa nella vendita di prodotti digitali, supportato dal metodo dell’esperto di Marketing Online Aydin Vahabov. Attività web che gli consentirebbe di permettersi l’agiatezza che sfoggia nei post via social, come ad esempio l’immancabile accoppiata ostriche e champagne nei menù extra-lusso all’ordine del giorno. Ma non solo.

La replica di Armando Incarnato ai detrattori

Perché tra le righe a corredo di un nuovo scatto condiviso pubblicamente via Instagram, poi, Armando Incarnato rilascia delle parole destinate proprio ai detrattori, in un parallelo in cui lui si paragona al mare. “Provate a guardare il mare e immaginatelo come una persona -si legge tra le righe del post-. Smettetela di giudicare per quello che vedono i vostri occhi. La sua essenza è nascosta nei suoi abissi…”.Nel frattempo, intanto, a margine del nuovo post del bel napoletano di Uomini e donne si leggono poi i messaggi dei sostenitori di Armando, come tra i più aggreganti in seguente commento social: “Mi domando perché certa gentaglia commenta con cattiverie assurde. Se una persona non piace, che diavolo la seguite a fare? Per il semplice gusto di insultare! E vi credete meglio di chi attaccate? Ipocriti!”.

