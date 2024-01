Uomini e Donne, Armando Incarnato travolto dagli insulti: “Fallito, spazzatura”/ Lui furioso: lo sfogo

Armando Incarnato nel mirino degli insulti del web: lo sfogo del cavaliere di Uomini e Donne

È un duro sfogo quello che Armando Incarnato ha pubblicato recentemente sui social. Lo storico volto del trono Over di Uomini e Donne è spesso vittima di accuse e insulti da parte di alcuni utenti del web, ma questa volta ha deciso di non rimanere in silenzio. Offese pesanti quelle che Armando ha voluto riproporre attraverso il suo profilo e contro le quali si è poi scagliato, chiedendo se questo fosse il prezzo da pagare per essere stato sempre se stesso.

“É questo il prezzo da pagare per aver fatto compagnia a casa a milioni di persone?” ha esordito Armando su Instagram facendo riferimento alla sua partecipazione a Uomini e Donne. “Ai detenuti, alle persone sole a coloro che in quell’ora di tv ritrovavano spensieratezza e sorrisi, per aver cercato di trovare un amore e condividerlo con voi…” ha continuato il cavaliere del dating show di Canale 5.

Armando Incarnato si è dunque chiesto se “questo è il prezzo per aver regalato emozioni, per aver cercato sempre e comunque di portare verità e coerenza nella mia di vita e in quella degli altri; per essere stato sempre leale e dalla parte dei più deboli, – e ancora – per aver visto negli occhi degli anziani la voglia di continuare a vivere e di sentirsi sempre e cmq importanti, per aver lottato contro l ipocrisia, il perbenismo e contro la falsità di determinate persone, che pur di arrivare” a fare cosa poi” usavano tutto e tutti… Questo é il prezzo?” Uno sfogo che ha poi ottenuto numerosi commenti, molti dei quali hanno invitato il cavaliere a non cambiare mai, perché è proprio il suo modo di essere schietto e senza peli sulla lingua ad avergli assicurato tanto successo a Uomini e Donne.

