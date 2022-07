Uomini e Donne, Aurora Colombo attacca Luca Salatino/ “Ha fatto una scelta…”

Aurora Colombo lancia una frecciata a Luca Salatino: “Si era messo a piangere quando…”

Aurora Colombo ha commentato la crisi tra Luca Salatino e Soraia Allam. Nelle ultime settimane la coppia formatasi nel dating show Uomini e Donne sta tenendo con il fiato sospeso i fan del programma. In molti sospettano un allontanamento tra i due e si parla di una rottura imminente. Luca Salatino ha infatti deciso di trascorrere qualche giorni di vacanza dal suo amico Matteo Ranieri mentre Soraia Allam si è rifugiata dall’amica Federica Aversano. La coppia non ha convinto sin dall’inizio il pubblico. In molti infatti pensano che Luca Salatino fosse interessato di più ad Aurora Colombo. Il tronista sembrerebbe aver scelto Soraia come ripiego considerando che prima aveva fatto di tutto per trattenere Aurora che aveva deciso di porre fine alla conoscenza dopo aver capito che Luca non avrebbe fatto al caso suo.

Nelle scorse ore, una fan di Deianira Marzano ha fatto una riflessione che è stata subito condivisa da Aurora che ha messo in dubbio la sincerità di Luca. Secondo Aurora, Luca non sarebbe stata una persona sincera e trasparente. La ragazza ha infatti detto: “Luca pessimo, si era messo a piangere quando Roberta non lo ha scelto e dopo 3 secondi accetta il trono. Poi fa un trono lungo un parto e alla fine fa una scelta tanto per visto che l’altra corteggiatrice aveva capito il soggetto e se l’era data a gambe levate”. Le parole di Aurora hanno incontrato il consenso dei fan del programma che si sono schierati a favore di Aurora Colombo.

Luca Salatino e Soraia Allam sarebbero vicini alla rottura. L’influencer Amedeo Venza sarebbe venuto a conoscenza del fatto che i due sarebbero in crisi da qualche giorno. Quali sarebbero però i motivi? Secondo alcune indiscrezioni i problemi sarebbero iniziati quando Luca Salatino avrebbe rifiutato di fare un weekend romantico assieme a Soraia. Luca Salatino avrebbe preferito trascorrere alcuni giorni in compagnia dell’amico Matteo Ranieri. Un comportamento che però ha disturbato Soraia che avrebbe così deciso di mettere un punto alla frequentazione: “Lei avrebbe chiesto a lui di trascorrere questo weekend insieme, e lui avrebbe preferito passarlo insieme al suo amico Matteo Ranieri”. Il rifiuto di Luca di andare a trascorrere il weekend con Soraia avrebbe provocato un litigio pesante tanto che la ragazza avrebbe deciso di lasciarlo in via definitiva: “Stanno avendo una serie di discussioni…Litigi che starebbero portando la coppia a separarsi…”.

In queste ore però Soraia ha fatto un gesto sui social che sembra far discutere. La ragazza ha smentito la crisi facendo notare che se due persone decidono di trascorrere le vacanze separati non per questo devono considerarsi single: “Ma io non capisco perché se due persone vanno in vacanze separate, con i loro amici, dovete iniziare a dire che si sono lasciati! Fateli vivere…”. Soraia ha deciso così di mettere a tacere il gossip anche se le voci su una loro rottura continuano a circolare.











