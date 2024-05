Uomini e Donne, Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto: crisi smentita ma non convincono/ Video insinua dubbio

Uomini e Donne, Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto sono in crisi? Arriva la smentita ma non convince”

Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto sono in crisi? Ad alimentare questa indiscrezione è stato il sito VicolodelleNews nei giorni scorsi secondo il quale la coppia nata ad Uomini e Donne dopo un percorso fatto di alti e bassi starebbe attraversando un periodo tutt’altro che sereno. Gli indizi a favore di questa teoria corrono sui social. L’ultima foto che li ritrae insieme risale allo scorso 30 aprile ed inoltre i due non si scambiano like e commenti dal 2 maggio.

E c’è di più perché nelle scorse settimane durante un’intervista concessa a Fanpage Raffaella Scuotto aveva confessato che con Brando Ephrikian litigano spesso soprattutto a causa della lontananza lui vive a Treviso mentre lei vive a Napoli. La distanza sicuramente rende difficile viversi la loro quotidianità. Il silenzio social e queste dichiarazioni hanno dato adito a rumors e pettegolezzi ed in questi giorni i diretti interessati hanno preferito il silenzio fino a ieri quando hanno condiviso un ironico video per smentire la crisi, video però che non ha convinto del tutto ma che al contrario lascia spazio a dubbi.

Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto, crisi smentita con un video: “Non me lo levo dai cog****i”

Nel dettaglio infatti per smentire la crisi con Raffaella Scuotto, Brando Ephrikian ha voluto fare uno scherzo ai fan facendogli credere di essere sul punto di separarsi salvo poi svelare che stavano scherzando. L’ex tronista di Uomini e Donne ha annunciato: “Buonasera ragazzi, è arrivato il momento di dirvi cosa sta succedendo. ieri sera, come sapete ho aperto box domande al quale non ho risposto semplicemente perché mi avete fatto una sola domanda, ovvero dove fosse Raffaella. È giusto che vi renda, vi rendiamo partecipi di quanto sta accadendo, per quanto certe cose sarebbero private.”

E poi ancora ha aggiunto: “Giustamente ci avete conosciuto all’interno di un programma per cui è giusto e doveroso rendervi partecipi. Quindi quello che stavo per dire è che…” A questo punto il video si interrompe ed appare Raffaella Scuotto che termina la frase in modo diverso dal previsto: “Non me lo levo dai c*****ni.” Crisi smentita ed il video termina con baci e abbracci. Tuttavia non mancano i più scettici. In molti credono che questa coppia non sia destinata a durare, anzi che i due siano già sul punto di lasciarsi ma non lo fanno solo per visibilità e non deludere i tanti fan che li hanno conosciuti nel programma di Canale5. Il silenzio sui social, la distanza e le dichiarazioni dell’ex corteggiatrice insinuano il dubbio che il loro amore non proceda a gonfie vele come vogliono far credere.











