Uomini e donne, Carola Carpanelli: “Non sono stata tradita…”/ Il motivo della rottura con Federico Nicotera

Carola Viola Carpanelli e Federico Nicotera si sono lasciati: arriva la conferma ufficiale

Ormai é ufficiale, Carola Viola Carpanelli e Federico Nicotera non sono una coppia di fidanzati, a poche settimane dall’uscita di scena con la loro scelta d’amore a Uomini e donne. A lanciare il primo indizio sulla rottura era la bionda corteggiatrice in un recente intervento sibillino condiviso online, che allude non troppo velatamente a un momento di crisi con l’ex tronista di Uomini e donne. Ed é in questi giorni che i diretti interessati confermano l’addio tra loro, sulla scia delle segnalazioni online, che non escludono un presunto tradimento di Federico inferto a Carola, tra i possibili motivi della rottura.

“Non è una colpa averci creduto”, é la conferma sibillina dell’ex tronista in replica alla curiosità del web sulla crisi d’amore dei fidanzati vip, tra le cui righe rilasciate Federico Nicotera lascerebbe intendere di aver fatto il possibile affinché la fiamma non si spegnesse con la corteggiatrice scelta alla corte di Uomini e donne, in TV.

Incalzata dagli utenti attivi online, come Federico, sui motivi della rottura post-Uomini e donne, l’ex corteggiatrice e possibile erede al ruolo di tronista in TV spiega di non aver subito il presunto tradimento, rompendo il silenzio sulla fine della lovestory: “Nessun tradimento o altro. Semplicemente abbiamo idee differenti che non riusciamo a far combaciare”, fa sapere lei, in definitiva, via Instagram.

Insomma, l’idillio d’amore si sarebbe concluso per via di divergenze inconciliabili, in una spiccata incompatibilità riscontrata nella coppia vip, al rientro dei due giovani al quotidiano delle loro vite lontane dalla TV. Che Carola Viola Carpanelli possa rivelarsi una tra i nuovi tronisti, per la programmazione della stagione in partenza a settembre 2023 sulle reti Mediaset di Uomini e donne, non sarebbe un’ipotesi da escludere.

Nel frattempo, intanto, desta curiosità anche un post sibillino di LDA, dedicato via social a Miriam Galluccio.











