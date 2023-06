Uomini e donne, Carola Viola Carpanelli e Federico Nicotera si sono lasciati/ Il messaggio inaspettato

Uomini e donne, Carola Viola Carpanelli e Federico Nicotera si sono detti addio?

Carola Viola Carpanelli e Federico Nicotera si sono lasciati, o almeno questa é la choc news di gossip che lasciano trapelare via social, gli ex volti tv di Uomini e donne. Se da una parte l’ex tronista ingegnere si trincera in un silenzio mediatico sulla sfera sentimentale, non facendosi peraltro immortalare da giorni al fianco della scelta al termine del trono classico condotto a Uomini e donne, dal suo canto la bionda ex corteggiatrice fa altrettanto salvo poi rilasciare in queste ore un messaggio social che sembra voler annunciare la fine dell’idillio d’amore avviato con il preannunciato ex fidanzato.

La storia d’amore che ha appassionato i telespettatori di Uomini e donne, nel corso dell’ultima stagione tv del dating show dedicato ai sentimenti e condotto da Maria De Filippi, sembra rivelarsi un fuoco di paglia. A distanza di poche settimane dalla registrazione TV della puntata in cui Federico Nicotera sceglieva Carola Viola Carpanelli come compagna di vita e lei gli replicava con un “sí”, la bionda influencer rompe il silenzio social dell’ultimo periodo invitando l’occhio pubblico attivo nel web al rispetto della privacy. Questo con allusione sibillina relativamente ai continui rumor circolanti nel web che vedrebbero gli utenti annunciare una sospetta crisi della coppia uscente di Uomini e donne.

“È un momento molto particolare e difficile.- si legge tra le righe del messaggio che Carola Viola Carpanelli rilascia tra le stories intimiste, che a quanto pare annuncerebbero la rottura con Federico Nicotera-. Vi prego di rispettare la nostra privacy“. Chiaramente, la giovane coppia vip, nata sulle reti Mediaset, non entra nei particolari di quanto di negativo vive al momento.

Federico Nicotera avvalora l’ipotesi della rottura con Carola Viola Carpanelli post-Uomini e donne

E, in reaction alla storia inaspettata e spiazzante per i fan della coppia tv, anche Federico Nicotera rilascia un messaggio che annuncia un momento di crisi dei due, in un video condiviso tra le Instagram stories: “Stiamo attraversando un periodo un po’ difficile. Essendo usciti da un programma come quello da cui siamo usciti noi, spero che capiate il momento e l’eventuale assenza dai social…”.

Insomma, di comune accordo i due fidanzati uscenti di Uomini e donne si trincerano in un silenzio mediatico sulla loro lovestory e le loro vite, chiedendo quindi rispetto della privacy. Si fa quasi certa quindi l’ipotesi che i due ex Uomini e donne si siano concessi una pausa di riflessione sulla loro storia d’amore nata di recente, senza volerne dare esplicitamente annuncio pubblico, in pasto agli amanti del gossip.











