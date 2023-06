Uomini e donne, Carola Viola Carpanelli incinta del primo figlio di Federico Nicotera?/ Spunta un dettaglio

Carola Viola Carpanelli posa via Instagram: le foto nascondono una gravidanza top secret?

Carola Viola Carpanelli sta per diventare mamma ed é in attesa del figlio primogenito con Federico Nicotera, dopo Uomini e donne? É l’interrogativo che nasce spontaneo dal momento che la corteggiatrice, nonché scelta di Federico Nicotera al termine del trono classico condotto a Uomini e donne -il format sui sentimenti condotto da Maria De Filippi – torna a mostrarsi via Instagram, dando in pasto al web un curioso particolare. Riattivatasi sul popolare re dei social, con la pubblicazione di un nuovo post la bionda corteggiatrice uscente di Uomini e donne si lascia immortalare in una carrellata di foto e l’occasione é un appuntamento dove lei mostra delle inaspettate rotondità. Con le mani appoggiate sul ventre, La magnetica bionda dagli occhi neri, Carola, sfoggia un pancino sospetto di una gravidanza top secret, concepita con il tronista uscente di Uomini e donne.

Giulia Salemi rompe il silenzio sulla crisi con Pierpaolo Pretelli/ "Un uomo che mi capisce…"

L’ingegnere e l’influencer potrebbero aver bruciato le tappe del loro amore, nelle ultime settimane seguite alla puntata di Uomini e donne in cui lui sceglieva la sua amata e lei diceva “sí” al tronista”, fino a ricevere la notizia del concepimento del primo figlio che renderebbe i due vip dei neo genitori.

Gfvip, Barú Gaetani: "..Non ha mai avuto senso!"/ Rinnega Jessica Selassié e i fan Jerú

Federico Nicotera scrive a Carola Viola Carpanelli e…

E ad avvalorare l’ipotesi che Carola Viola Carpanelli e Federico Nicotera siano prossimi alla nascita del primogenito é un ulteriore particolare. A corredo del post sospetto di una gravidanza top secret Carola rilascia per iscritto due cifre, che sembrano indicare un orario preciso. “21.25”, scrive Carola nella caption delle nuove foto diventate virali su Instagram. Cosa vorrà dire Carola con il nuovo post e soprattutto con la caption sibillina? Carola potrebbe aver scelto di pubblicare il post misterioso intorno alle 21:25 nella giornata di domenica 11 giugno, per dare dei primi indizi sulla presunta maternità, in attesa dell’ufficializzazione della possibile notizia.

CREED III/ L'ammaliante terzo capitolo della saga cinematografica

“Pazzesca, la mia bionda”, scrive intanto Federico Nicotera, tra gli innumerevoli commenti social del web rilasciati a margine del post sibillino.











© RIPRODUZIONE RISERVATA