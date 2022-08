Uomini e Donne, Cecilia Zagarrigo “Ho avuto un cesareo d’urgenza”/ Problemi…

Cecilia Zagarrigo ha avuto delle complicazioni durante il parto, i dettagli

Cecilia Zagarrigo ha partorito da poco una bambina. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata sottoposta ad un cesareo d’urgenza ma ora si sta riprendendo. Cecilia è intervenuta sui social per spiegare nel dettaglio ai suoi followers com’è avvenuto il parto e come ha vissuto la prima settimana da mamma. Mia è nata infatti lo scorso 30 luglio. Il parto non è stato affatto semplice per Cecilia perché appena arrivata in ospedale le hanno fatto l’induzione ma le contrazioni tardavano ad arrivare: “È stato un parto difficile. È iniziato tutto giovedì scorso. Mi hanno fatto l’induzione e durante l’induzione diciamo che non succedeva niente. Dopodiché, dopo tutta la giornata di giovedì, non ho fatto altro che sperare che partissero le contrazioni quelle vere. Sono stata sei ore in sala parto”.

Il ginecologo ha deciso allora di sottoporla ad un cesareo d’urgenza per le sue condizioni fisiche e mentali. Cecilia si sentiva stremata al punto che non riusciva più a capire niente: “Dopo otto ore passate lì dentro, il mio ginecologo ha deciso di fare un cesareo d’urgenza. Non per la bambina, perché lei continuava a stare benissimo, ma per la mamma perché ero veramente molto stanca e non ascoltavo e non capivo più niente”.

Cecilia Zagarrigo e il retroscena durante il parto: “Moreno si era addormentato e…”

Cecilia Zagarrigo ha poi rivelato un retroscena curioso sul parto. Mentre lei cercava di non pensare alle contrazioni, il compagno Moreno Casamassima si era addormentato sulla poltrona. Il compagno di Cecilia non aveva retto allo stress e alla stanchezza e aveva ceduto prima di lei. Moreno si era addirittura messo a russare tanto che Cecilia lo ha prontamente richiamato: “Sono stata sei ore in sala parto. Moreno che a un certo punto, mentre cercavo di distrarmi con l’ostetrica, non lo sento più. Mi giro, lo vedo rannicchiato su una poltrona e lo sento russare. Allora gli ho detto: “Amore, anche io sono molto stanca. Però reggiamo un attimo. Cioè, russare in sala parto”.

Alle 21.27 di venerdì 29 luglio è nata la piccola Mia, la figlia che aspettava dal compagno Moreno Casamassima. Cecilia lo ha annunciato in un tenero post su Instagram: “Ieri, alle 21.27, dopo 48h estenuanti, Ho ricevuto il regalo di compleanno più bello della mia vita. Benvenuta al mondo Mia..Mamma oggi non poteva festeggiare in un modo più bello”. Emozionato anche Moreno che ha scritto: “Spero di restituirti almeno un briciolo di quello che mi stai dando tu in questo momento, spero di riuscire a togliermi quel senso di inadeguatezza che da 9 mesi mi mangia la testa, spero di essere sempre all’altezza per ciò che rappresenti per me. Non ho mai fatto promesse in vita mia, perché sono solo illusioni, ma nel tuo caso è una certezza. Qualunque cosa accadrà, in qualsiasi momento Papà sarà sempre qui, proprio accanto a te. Buongiorno vita MIA”.











