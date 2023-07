Uomini e donne, chi é confermato nel cast?/ Alice Cervi e Carlo Alberto Mancini papabili nuovi tronisti e…

Uomini e donne, il ritorno sulle reti Mediaset si avvicina: tra i papabili tronisti, spuntano Carola

Il ritorno di Uomini e donne é fissato per il prossimo 11 settembre 2023, in chiaro TV su Canale 5 e in streaming online sul sito web Mediaset infinity, con Carlo Alberto Mancini in lizza per il posto di tronista, nel cast.

Il trono classico dei giovani volti e il trono over formato principalmente dagli over 30, con i partecipanti alla ricerca dell’amore sulle reti televisive e online Mediaset, tornano a intrattenere l’occhio pubblico a partire dal prossimo 11 settembre 2023. Questo dal momento che le riprese di Uomini e donne sono anticipate a fine agosto 2023, secondo le fonti insider vicine alla produzione del format sui sentimenti.

Ma chi siano i protagonisti al dating show condotto da Maria De Filippi resta l’interrogativo dei fedeli telespettatori in vista della nuova stagione tv di Uomini e donne in partenza a settembre 2023. In lizza per il ruolo di tronista e quindi protagonisti al trono classico, sono al momento diversi ex volti uscenti di Uomini e donne quotati a grande richiesta dell’occhio pubblico attivo online. Si tratta di un’ex corteggiatrice al recente trono di Davide Donadei, Alice Cervi, e due corteggiatori uscenti dai troni appena conclusi dei tronisti Nicole Santinelli e Federico Nicotera, Carlo Alberto Mancini e Carola Viola Carpanelli.

Esplode la polemica sui protagonisti veterani del trono over

Insomma, la prima tornata della nuova stagione di Uomini e donne 2023 in partenza a settembre 2023 potrebbe vedere due donne e un uomo ex corteggiatori eredi tronisti ingaggiati al trono classico. Per la quota trono over, invece, é in corso una polemica web che vede gli utenti mettere a rischio il ruolo di Gemma Galgani, Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri. I contestatori, infatti, chiedono alla conduttrice e produttrice Mediaset , Maria De Filippi, un rinnovo del cast del trono over attivo a Uomini e donne: “Gemma, Riccardo, Armando: tre volti che vanno cacciati definitivamente dal programma. È chiaro a tutti che sono lì solo per avere popolarità”, si legge tra i commenti critici più aggreganti via social.

