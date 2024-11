Paolo Stile si sta facendo conoscere meglio dal pubblico e dai telespettatori partecipando al Trono Classico di Uomini e Donne, è uno dei corteggiatori di Francesca Sorrentino. In un primo momento lei lo aveva eliminato, però quando si è resa conto che era stato l’unico che si era rivolto a lei in modo schietto e sincero e che non stava scattando nulla con i suoi corteggiatori ha pensato di farlo tornare in studio. La tronista gli ha dato un’altra possibilità, lui l’ha spiazzata dicendo che era certo che lo avrebbe richiamato. I due stanno approfondendo la loro conoscenza nel noto dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5, il corteggiatore con il suo modo di fare non sta passando inosservato.

Cosa sappiamo su Paolo Stile? Non sono molte le informazioni sul suo conto, sappiamo però che è originario di Napoli ma vive a Milano, dove si è trasferito per realizzare un ambizioso progetto che ad oggi è ancora top secret. L’intrigante corteggiatore ha però manifestato il desiderio di tornare nella sua città non appena potrà, anche lì vuole realizzare un nuovo progetto. Tra le sue passioni il fitness e la moda, diversi sono infatti gli scatti che pubblica sul suo profilo Instagram che lo ritraggono mentre si allena e mostra un fisico scolpito, ha anche diversi tatuaggi.

Francesca Sorrentino non porta di nuovo Paolo Stile in esterna: cosa ha detto lui in puntata

Sembrava procedere a gonfie vele la frequentazione tra Francesca Sorrentino e Paolo Stile, le cose però sono un po’ cambiate da quando è approdato Francesco a Uomini e Donne. La tronista infatti è rimasta alquanto colpita da lui, ha già espresso diverse opinioni positive sul nuovo corteggiatore e sul loro percorso. Nelle loro esterne è apparsa molto disinvolta, ci sono stati anche diversi abbracci e momenti di tenerezze.

Per due volte di seguito la tronista non ha portato Paolo Stile in esterna e lui c’è rimasto piuttosto male. In studio ha avuto da ridire in merito all’atteggiamento di Francesca Sorrentino nei confronti di Francesco. A parer suo tra loro c’era troppa confidenza, lui ha bisogno di più tempo per manifestare un comportamento simile con una ragazza. Nello studio di Uomini e Donne il ragazzo è apparso amareggiato, ha anche fatto notare quanto sia difficile, in un contesto così competitivo, trovare davvero l’amore.

