Chi è Paolo, il corteggiatore di Francesca Sorrentino a Uomini e donne

Dopo aver conosciuto diversi corteggiatori, Francesca Sorrentino ha ripensato ad un ragazzo eliminato senza pensarci molto. Si tratta di Paolo, un napoletano che vive a Milano e che la tronista ha chiesto alla redazione di Uomini e Donne di richiamare. Francesca, infatti, ha spiegato di non sentirsi particolarmente apprezzata dai corteggiatori presenti che la trattano come una ragazza fragile e da proteggere. Nel corso di un lungo sfogo, la tronista ha spiegato di volere anche un ragazzo che riesca a tenerle testa. Francesca, infatti, ammette di essere bloccata e di fare fatica a lasciarsi andare, ma l’atteggiamento dei corteggiatori, in questo senso, non la aiuta affatto.

Chi, invece, ha avuto un approccio più schietto e diretto con lei è sicuramente Paolo che ha anche puntato il dito contro gli altri corteggiatori rei di non andarle mai contro. La schiettezza di Paolo convince così Francesca ad uscire con lui.

Paolo e Francesca Sorrentino: un’esterna per ripartire

Dopo averlo eliminato, di fronte ai corteggiatori presenti che non sono riusciti a conquistare le sue attenzioni, Francesca Sorrentino ha deciso di dare una nuova possibilità a Paolo che, in studio, non solo spiega che si aspettava il ripensamento di Francesca, ma è pronto a conquistarla. Il ragazzo, inoltre, spiega che pur vivendo a Milano, ha voglia di tornare a Napoli, la sua città, dove ha intenzione di realizzare un progetto.

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, venerdì 18 ottobre 2024, così, Paolo torna ad accomodarsi al centro dello studio per rivivere l’esterna fatta con Francesca. “L’hai fatta divertire?”, chiede Maria De Filippi trovando approvazione nello sguardo della tronista e dello stesso Paolo che poi si scontra con un altro ragazzo, visibilmente irritato per la scelta di Francesca di portare solo Paolo in esterna.