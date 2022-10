Uomini e donne, Chiara Rabbi erede al trono di Davide Donadei?/ “Non ha avuto pall*!”

Uomini e donne, Chiara Rabbi si apre sul sospetto tradimento di Davide Donadei, la rottura con lui e il possibile ruolo di tronista: l’intervista

Chiara Rabbi una preannunciata nuova tronista di Uomini e donne? Questo é l’interrogativo generale, tra i telespettatori del dating show di Maria De Filippi, dal momento che intervistata da Lorenzo Pugnaloni di Mondo TV sul suo status sentimentale e il “triangolo” di cui é diventata protagonista con l’ex Davide Donadei e Roberta Di Padua nell’estate 2022, la giovane sembrerebbe strizzare l’occhio alla poltrona rossa dei tronisti. Reduce dal confronto a 3 registratosi di recente in una puntata di Uomini e donne, rispetto al sospetto tradimento dell’ex tronista sorto con l’avvistamento a una cena a Napoli di Roberta con il tronista che l’ha scelta al termine del trono con la veterana del trono over, Chiara Rabbi conferma la delusione nutrita verso Davide Donadei. Lo fa, nell’intervista, tacciandolo di non aver avuto il coraggio di essere stato sincero verso di lei, la produzione e il pubblico di Uomini e donne, non perdonandogli la mancata scelta di chiudere in privato con lei la loro storia ancor prima che lui stesso mettesse un punto alla stessa via social.

ALESSANDRO VICINANZA ESCE CON ROBERTA DI PADUA A UOMINI E DONNE/ Ida: "Pagliaccio"

Nel corso della loro lovestory, Chiara Rabbi e Davide Donadei si ritrovavano a discutere per i messaggi giunti via cellulare da parte della dama Roberta Di Padua, a cui lui non é mai stato indifferente, dai tempi del trono classico condotto a Uomini e donne fino alla scelta ricaduta sulla corteggiatrice, Chiara Rabbi. I messaggi di auguri di Roberta e la replica cortese di Davide, unitamente ad altri atteggiamenti sospetti di crisi della coppia, avrebbero scatenato la rabbia della Rabbi, fino alla pausa di riflessione dei due che ha anticipato la rottura definitiva, poi ufficializzata da Davide Donadei via social: “Una volta nata questa discussione, io il 18 luglio torno a Roma per un lavoro, vengo a scoprire che stavamo in crisi da una storia Instagram che pubblica. Gli dico “scusami ma mi vuoi avvertire prima di pubblicarla?” Questa crisi ufficialmente datata il 17 luglio è durata fino al 2 agosto, perché poi c’è stata la crisi definitiva. In questo lasso di tempo che va dal 18 luglio al 2 agosto stavamo in crisi, ma ci sentivamo. Io ero la parte sofferente, non riuscivo a farmene una ragione. Dall’altra parte c’erano determinate frasi che potevano intendere tutto o potevano non intendere nulla. Forse sono stata stupida io ad aggrapparmici. Era un momento buio in cui aveva bisogno di stare da solo, di capire. Non credevo che il capire fosse tutt’altro”.

Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua, Uomini e Donne/ Lei chiude dopo...

Da qui l’accusa a Davide Donadei di non essere stato sincero nei suoi riguardi, così come verso i fan della coppia nata a Uomini e donne: “Possiamo parlare di assenza di palle? Si può dire? Nel senso io non biasimo nessuno, non colpevolizzo nessuno qualora il sentimento dovesse mancare. Io recrimino il fatto di tenere appesa una persona che ti vuole bene, che ti ha sempre stimato, rispettato, amato, sostenuto. Davanti a una persona che non riesce a capire, ti fermi un attimo, fermi il gioco e le dici “non è non è un momento di confusione, io voglio altro, voglio divertirmi, non ti amo più”. Non mi vieni a dire “non ce la faccio a farti tornare, però non voglio perderti”. Tante volte ho chiesto il confronto a voce. Mi rispondeva “mi viene l’ansia se vieni” si voleva divertire probabilmente. Bastava dirmi “guarda Chiara rifatti una vita”.

ROBERTA DI PADUA AVVISA ALESSANDRO VICINANZA A UOMINI E DONNE/ "Preferirei uscire..."

Chiara Rabbi futura tronista di Uomini e donne? La risposta é “ni”

Davide Donadei, al confronto sul “triangolo”, ha ammesso in studio a Uomini e donne di essersi sentito soffocato dalla gelosia di Chiara Rabbi nel loro rapporto, rispetto anche ad una semplice uscita con amici. Con Roberta Di Padua, poi, é scattato il bacio, a Napoli, quando la storia con Chiara era chiusa in definitiva, ma viene lecito nella Rabbi il sospetto che alla base della rottura con Davide possa esserci un “tradimento” di lui con un’altra. Anche perché nel corso del confronto a tre, Arianna Gianfelici, ex cantante allieva di Amici, ha tuonato su Instagram lasciando intendere che l’ex tronista abbia nascosto anche la loro lovestory, sia in privato a Chiara Rabbi che pubblicamente in generale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Roberta Di Padua (@robertadipadua)

Ma qual é il suo attuale status sentimentale, dal momento che é finita con l’ex tronista? “La mia vita sentimentale? Se parliamo di sentimenti è ferma. Adesso il mio cuore è libero. Ho il cuore leggero, la testa spensierata. Sicuramente c’è qualcuno

che sta provando a farmi sorridere, a entrare nella mia quotidianità. Adesso però ho trovato anche il mio equilibrio, mi

sono tanto innamorata di me stessa, sto

dando valore, tempi e rispetto a Chiara.

Sto amando Chiara”. Intanto verrebbe facile chiederle se tra i sogni nel cassetto vi sia la sua intenzione di salire al trono come erede dell’ex Davide Donadei, a Uomini e donne, e l’ex corteggiatrice non disdegnerebbe la poltrona rossa: “In questo momento della mia vita proprio no. Non ho in testa di trovare qualcuno. Se questo qualcuno dovesse arrivare senza che io lo cerchi è un altro paio di maniche. Ho bisogno di di divertirmi, essere spensierata, di non volermi legare. In

futuro, perché no”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA