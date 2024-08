Chiara Rabbi, ex corteggiatrice e fidanzata di Davide Donadei a Uomini e Donne, si è sfogata sui social rispetto ad un meccanismo acchiappa-soldi adottato da molti influencer. Ultimamente, in effetti, stanno venendo a galla alcune “furbate” dei personaggi più seguiti sui social. Oltre al caso Ferragni, si parla anche della raccolta fondi un po’ ambigua aperta da Eleonora Rocchini, la quale ha chiesto aiuto economico ai fan per pagare le spese veterinarie del cane.

L’ex corteggiatrice si è lasciata andare ad uno sfogo durissimo su Instagram, con l’intento di dare una scossa ai fan e mostrare loro cosa c’è dietro a queste richieste assurde e sempre più frequenti. In particolare, si è infuriata contro chi segue, come dice lei, “quattro morti di fama che si fanno la guerra social”. Dopotutto quest’estate è stata costellata da un gossip dietro l’altro e pettegolezzi a più non posso come l’improvvisa fine della storia d’amore tra Alice Campello e Alvaro Morata, la rottura poco chiara tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero e la raccolta fondi di Eleonora Rocchini, ex fidanzata di Oscar Branzani da Uomini e Donne.

Chiara Rabbi di Uomini e Donne non si tiene più: “Avete rotto le pa*e”

Chiara Rabbi di Uomini e Donne ha così sfogato la sua rabbia, scrivendo che a lei non fanno pena tanto gli influencer approfittatori, quanto chi li segue e dà loro “hype”, e quindi, visibilità. “Siete voi i primi a dare hype a podcast inutili e stupidi con ospiti altrettanto spazzatura”, grida l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne: “Siete voi a campare sti quattro morti de fama, siete voi che spingete ste quattro def*cienti che hanno la terza media e la 4 di reggiseno completamente fake”. Un colpaccio durissimo, che ha fatto subito pensare ad una frecciata proprio a Eleonora Rocchini, finita nella bufera per aver chiesto i soldi ai suoi follower, quando invece passa tutto l’anno in vacanza e a fare shopping sfrenato.

“Siete sempre voi a seguire con la bava alla bocca due scemi che si fanno la guerra social e gli donate pure soldi”, continua Chiara Rabbi, che già nello studio di Uomini e Donne si era distinta per il suo carattere pungente ma sempre sincero. E forse, è anche per questo che le dà fastidio veder infangata la categoria di “influencer”, alla quale anche lei appartiene. “Iniziate a dar spazio e peso alle belle persone, quelle pulite”, chiarisce la Rabbi, invitando i suoi follower a saper analizzare e vedere il comportamento dei vip anche dietro ad uno schermo. E conclude secca: “Svegliatevi oppure non lamentatevi perché avete rotto le pa*e”.