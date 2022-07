Uomini e Donne, colpo di scena: in onda in anticipo/ Quando inizia? La nuova data è..

Uomini e Donne in onda per tutta l’estate

Uomini e donne è uno dei programmi storici di Mediaset che, ogni anno, incolla milioni di persone davanti ai teleschermi dal lunedì al venerdì. Cambiano i protagonisti, ma il dating show di canale 5 continua ad essere un appuntamento fisso per tutti gli appassionati che aspettano con ansia settembre per poter tornare a seguire le vicende sentimentali delle dame e dei cavalieri del trono over, ma anche per seguire la ricerca dell’anima gemella da parte dei nuovi tronisti. Tuttavia, prima di settembre, Mediaset ha deciso di fare un regalo ai fan mandando in onda, dalla prima puntata, la scorsa stagione.

Dal 17 luglio, infatti, su Mediaset Extra va in onda, sin dalla prima puntata, tutta le puntate della scorsa stagione che ha visto la nascita di coppie che sono già scoppiate come quella di Matteo Ranieri e Valeria Cardone. E’ possibile, inoltre, anche seguire nuovamente tutta la storia di Ida Platano e Riccardo Guarnieri con il ritorno in trasmissione di quest’ultimo.

Uomini e Donne: ecco quando comincia la nuova stagione

La domanda che i fan di Uomini e Donne si stanno ponendo è: quando comincerà la nuova stagione? Le prime registrazioni, con le dame e i cavalieri del trono over e i nuovi tronisti, dovrebbero essere programmate per gli ultimi giorni di agosto come ogni anno. La scelta dei nuovi tronisti dovrebbe essersi già conclusa, ma per scoprire le identità dei nuovi protagonisti del trono classico, occorrerà aspettare ancora un po’.

La prima puntata della nuova stagione di Uomini e Donne, invece, salvo cambiamenti dell’ultima ora, dovrebbe andare in onda luned 12 settembre, giorno in cui ripartirà ufficialmente la stagione Mediaset con la prima puntata del Grande Fratello Vip 7.

