Si continua a parlare di Gianmarco Steri, nuovo tronista di Uomini e Donne. E ci sono delle freschissime news riguardo al suo percorso nel dating show di Maria De Filippi! Dopo il caso Martina De Ioannon il ragazzo è pronto per una nuova avventura seduto sull’ambitissima sedia rossa. La conduttrice lo ha scelto per la sua estrema correttezza ed educazione, del resto Gianmarco è un ragazzo d’altri tempi che ha dimostrato tantissimo nella trasmissione.

Il barbiere romano sta già iniziando il suo percorso come tronista di Uomini e Donne, con 8000 ragazze che hanno chiamato la redazione per corteggiarlo. Secondo le anticipazioni scenderanno le scale tantissime ragazze provenienti da tutta Italia per provare a far breccia nel cuore di Gianmarco Steri. E… rullo di tamburi, nelle ultime ore una delle corteggiatrici poi “scartate” dal ragazzo ha svelato alcune cose successe in trasmissione. Corriamo a scoprire cosa ha detto!

Claudia di Uomini e Donne lancia la suggestione: “Gianmarco ha chiuso con le bionde per via di Martina…”

Una delle ragazze scese per Gianmarco a Uomini e Donne ha rivelato cosa sta succedendo in questo periodo di registrazioni in cui il tronista sta iniziando il suo percorso. A rivelare tutto è stata un’utente su X (ex Twitter) che ha postato una serie di screen con le risposte e i commenti di una ragazza, tale Claudia scesa a corteggiare il barbiere romano. Proprio lei ha dato indirettamente alcune anticipazioni sul ragazzo e su quello che vedremo a breve in puntata. Secondo Claudia, che sui social si chiama “Claudia.Casol“, ha detto che Gianmarco è una bellissima persona – ma questo già lo sapevamo – e che è gentile ed empatico.

Non solo, la corteggiatrice ha proseguito dicendo che Gianmarco era molto più timido delle ragazze e che dal vivo è più bello che in televisione. Informazioni preziosissime per i fan di Uomini e Donne che non vedono l’ora di vedere il tronista in azione. Quali ragazze sceglierà? Chi sarà la fidanzata con cui uscirà dal programma? Ovviamente oggi è ancora prestissimo per dare qualsiasi tipo di risposta, ma Claudia, corteggiatrice “scartata”, ci fornisce altri indizi. La ragazza ha spiegato che Gianmarco ha tenuto una bellissima ragazza bionda nonostante avesse pensato di voler chiudere con le “bionde” memore di come è finita con Martina De Ioannon. Pronti a seguire il suo fantastico trono?