Uomini e Donne, cosa è successo a Davide Donadei?/ “Avevo la faccia gonfia e…”

Perché Davide Donadei è scomparso dai social? La verità

Davide Donadei è tornato sui social. L’ex tronista di Uomini e Donne ha rivelato di aver avuto un problema di salute che l’ha costretto a stare lontano dai social. Davide ha lottato contro l’acne e ha spiegato come questa patologia abbia influito sul suo benessere psicofisico. Davide ha lanciato un appello sulle storie Instagram: “Volevo parlarvi di una cosa. Esattamente un anno fa ho trascorso un periodo difficilissimo, forse il più difficile. Ero a terra mentalmente e fisicamente”. Tutto è cominciato sul finire della sua esperienza a Uomini e Donne quando Claudio aveva conosciuto Chiara Rabbi.

Il ragazzo si era limitato ad annunciare di avere problemi di salute senza però entrare nei dettagli: “Durante il programma, ho iniziato a soffrire di acne. Ho pensato che potesse essere lo stress e l’enorme quantitativo di emozioni che mi bombardavano ed invece no. L’acne è una malattia che colpisce soprattutto lo stato mentale, non sottovalutate il problema”. Davide si vergognava a mostrarsi in pubblico e la convivenza con la malattia è stata particolarmente complicata: “Mi vergognavo un sacco a farmi vedere in giro, ho iniziato a conviverci, trovavo ogni singolo modo per migliorare la situazione”.

Davide Donadei e il racconto choc sulla malattia: “La situazione non migliorava e…”

Davide Donadei ha deciso di affidarsi a persone professioniste per risolvere il problema con l’acne. Dopo vari tentativi l’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di andare a fondo e sui social ha rivelato: “Dalla crema adatta alla dieta al basso indice glicemico. Non mangiavo lattosio né dolci. Con l’estate la situazione non migliorava, ho girato dermatologi ed immunologi. Ho fatto cure di antibiotici per mesi, avevo la faccia perennemente gonfia e che mi faceva male”. Davide Donadei ha così rivolto un appello a coloro che si trovano a dover affrontare lo stesso problema di salute consigliando di rivolgersi a chi ha le competenze: “Il consiglio che vi posso dare è di prendere la situazione con attenzione e di rivolgervi sempre a qualcuno di competente, non fate mai da soli. Mai”.

Davide Donadei ha poi ringraziato i suoi familiari ma anche Chiara Rabbi che le è stata particolarmente vicino in questa situazione. Davide ha postato sui social anche le foto del su volto stravolto dall’acne e ha ricevuto numerosi commenti di apprezzamento e sostegno da parte dei fan. Un gesto che è stato apprezzato considerando che in questa epoca dei social siamo abituati a mostrarci tutti perfetti. Davide ha trovato solo dopo un po’ di tempo la forza di parlarne: “Non ho mai avuto la forza di parlarne! E penso che sia lecito vedendo le foto precedenti. Devo ringraziare Chiaretta e tutta la mia famiglia che mi sono stati vicini. Mi vedevo un mostro. Ho fatto cicli di antibiotici durati mesi. Avevo perennemente la faccia gonfia e mi faceva male! La notte piangevo!”.











