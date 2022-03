Davide Donadei e Chiara Rabbi tornano a Uomini e Donne/ “Si piange sempre…”

Davide Donadei e Chiara Rabbi, l’amore nato a Uomini e Donne

Davide Donadei e Chiara Rabbi, a distanza di un anno dall’inizio della loro splendida storia d’amore nata a Uomini e Donne, tornano nello studio dove si sono incontrati per la prima volta innamorandosi e scegliendo di costruire qualcosa di forte e importante insieme. La coppia è stata invitata dalla redazione di Maria De Filippi per assistere alla scelta di Matteo Ranieri con cui nacque una bella amiziai durante il percorso fatto da tutti e tre nel programma. La storia di Davide e Chiara ha appassionato il pubblico di Uomini e Donne e, durante la scelta, la preferì a Beatrice Buonocore.

Federica Aversano, chi è la non scelta di Matteo Ranieri/ Uomini e donne "Sapevo di…"

“C’è stato un momento in cui non pensavo tu potessi essere la persona giusta per me. Poi ci sono state delle esterne importanti, come quella in camerino dopo la puntata. C’eravamo solo io e te sul divano con delle mascherine dove tu piangevi, io ti stringevo e stavamo benissimo. Poi, a Roma davanti alla Fontana di Trevi abbiamo espresso un desiderio, il mio era di trovare la persona adatta a me. Non lo so se quel desiderio si è realizzato però quella persona sei tu”, sono state le parole dette da Davide durante la scelta.

MATTEO RANIERI, CHI É IL TRONISTA DI UOMINI E DONNE/ Un regalo per la scelta

Il ritorno di Davide Donadei e Chiara Rabbi a Uomini e Donne

La scelta fatta a Uomini e Donne ha regalato e continua a regalare grandi emozioni a Davide Donadei e Chiara Rabbi che, nello studio dove tutto è cominciato, sono tornati ancora più innamorati. Entrambi bellissimi, hanno spiegato di stare davvero bene insieme. “Si piange sempre“, ha scherzato Davide dopo aver rivisto i suoi momenti più belli con Chiara.

“Com’è Davide?”, ha poi chiesto Maria De Filippi all’ex corteggiatrice. “E’ una persona bellissima“, ha risposto Chiara che ha scelto di affiancare Davide anche nella sua attività da ristoratore. La Rabbi, poi, scherza sul troppo tempo che Davide impiega nel prepararsi ribadendo, però, di aver accanto una persona meravigliosa.

VALERIA CARDONE, CHI É LA SCELTA DI MATTEO RANIERI/ Uomini e donne: "Sono la donna…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA