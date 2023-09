Uomini e donne: Desdemona Balzano e Giuseppe si sposano/ La svolta, dopo l’addio al trono over

Uomini e donne, Desdemona Balzano si sposa: la notizia che sorprende

Mentre sale l’attesa generale per il via alla nuova edizione TV e streaming di Uomini e donne, l’ex dama al trono over del dating-show, Desdemona Balzano, giunge al matrimonio con l’amato Giuseppe.

La notizia del matrimonio che vede protagonisti gli ex conoscenti, nel parterre di cavalieri e dame alla ricerca dell’amore al trono over, é una delle notizie più virali del momento via web, sui social media in particolare.Questo, sulla scia dell’influenza del momento TV e streaming della cacciata subita dalla modella e influencer da parte della conduttrice a Uomini e donne, Maria De Filippi.

Beatrice Valli: "Vado dallo psicologo. Non mi sentivo abbastanza"/ "Chiedere aiuto non dev'essere..."

La regina di ascolti TV in casa Mediaset chiedeva a Desdemona Balzano di abbandonare il programma ritenendola in cattiva fede a proposito delle motivazioni che l’avevano spinta a partecipare alle registrazioni, nel sospetto generale che la dama cercasse notorietà e non l’amore in studio. Ma ecco che a sorpresa Desdemona annuncia il grande passo, convenuto insieme al cavaliere conosciuto a Uomini e donne, Giuseppe.

Uomini e donne, Tiní Cansino dice addio per le "scure" Berlusconi?/ Spunta la verità

L’annuncio romantico é social

L’annuncio di Desdemona Balzano

Desdemona giunge online, nel corso di una diretta Instagram sul canale Fralof, che fa sapere che la frequentazione con il cavaliere Giuseppe, proseguita dalla dama lontano dalle telecamere del programma, è andata avanti nel migliore dei modi, fino alla romantica proposta di matrimonio inoltrata da lui a lei a sorpresa. I due si frequentano dallo scorso febbraio ma hanno cominciato a convivere solo da qualche mese. Desdemona accetta di sposare Giuseppe, dimostrando che il legame, a dispetto dello scetticismo generale dei detrattori, è cresciuto e non é inscenato, per terzi fini legati alla visibilità e al tornaconto economico per il business.

Chiara Rabbi in ospedale per un'infezione: come sta?/ "Non sono mai stata così male"

Questo accade mentre a mezzo online si solleva una polemica mediatica relativa alla assenza di LDA tra gli ospiti annunciati allo spoiler TV e streaming dei Tim Music Awards 2023.











© RIPRODUZIONE RISERVATA