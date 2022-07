Uomini e Donne, Diego Daddi si diploma a 38 anni/ Scoppia la polemica social e…

Diego Daddi si è diplomato: divampa la polemica sui social

Diego Daddi si è diplomato. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha raggiunto un importante traguardo diplomandosi in Ragioneria. Il marito di Elga Enardu non ha avuto un’infanzia facile. Infatti non ha mai conosciuto il padre e ha perso la madre quando era ancora un bambino. Diego è stato cresciuto dalle nonne e dagli zii. Il giovane aveva abbandonato la scuola quando era adolescente e si era dedicato al calcio, una delle sue più grandi passioni. Il sogno di Diego era quello di trasformare la sua passione in un lavoro diventando portiere di una squadra di calcio. Purtroppo però la sua carriera ha subito una battuta d’arresto e ha dovuto smettere di giocare.

Dopo alcuni anni, Diego ha però deciso di riprendere gli studi e terminare quel percorso che aveva iniziato. Una scelta che però non gli ha risparmiato frecciate e critiche. Qualcuno si è complimentato con lui ma non sono mancati altri che hanno bollato come assurda la decisione di diplomarsi alla soglia dei quarant’anni. A prendere le sue difese è stata Serena Enardu che ha replicato ai followers facendo notare come si possa sempre ricominciare nella vita per raggiungere vecchi obiettivi. Diego ha scelto di riprendere in mano i libri e con costanza e fatica è riuscito a realizzare un altro importante obiettivo.

Perché Diego Daddi e Elga Enardu non hanno avuto figli?

Diego Daddi e Elga Enardu sono una delle coppie più affiatate di Uomini e Donne. Pur conoscendosi nel dating show i due si sono innamorati fuori dagli studi televisivi. Diego e Elga si sono sposati nel 2017 ma a distanza di anni non hanno avuto figli. Durante una diretta Instagram, Elga ha però risposto alla domanda di un follower che le chiedeva se il fatto di non essere diventata madre fosse stata o meno una scelta. La sua risposta ha spiazzato un po’ tutti perché Elga ha confermato che nel suo caso si è trattato di una scelta.

Elga e Diego Daddi ci hanno forse ripensato visto che nel 2018 in un’intervista avevano rilasciato dichiarazioni di altro tenore: “Lo desideriamo da tempo. Abbiamo fatto tutti gli esami e stiamo bene entrambi, ma purtroppo finora non è arrivato. Quando succederà sarà una gioia, ma sei non dovesse essere così saremo felici di esserci trovati come coppia”. Con il tempo la coppia potrebbe aver cambiato idea ma questa decisione non sembra aver intaccato il loro rapporto. Diego per amore si è trasferito in Sardegna, la terra natale di Elga. Qualche tempo fa, Diego e Elga avevano parlato anche della possibilità di adottare un bambino ma l’ipotesi sembra essere tramontata.

