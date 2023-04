Uomini e donne, Elio attaccato in studio/ Vuole un’amicizia con Gemma Galgani ma…

Uomini e donne anticipazioni: nuova conoscenza per Gemma

Le anticipazioni della registrazione di Uomini e donne del 22 aprile hanno regalato grandi colpi di scena. In attesa del ritorno in tv del dating show condotto da Maria De Filippi, previsto per mercoledì 26 dopo questi giorni di pausa, sono emerse nuove dinamiche che presto vedremo in onda. Come riporta l’esperto del programma Lorenzo Pugnaloni su Instagram, assisteremo in particolare ad un nuovo tentativo da parte di Gemma Galgani di trovare l’uomo della sua vita: “Si inizia con Gemma che è uscita con un signore, non è andata né bene né male, nel senso che lei dice che non sa se ancora lui gli piace e deve vedere“.

Tuttavia in studio è emerso un retroscena legato ad Elio, cavaliere del parterre del trono over della trasmissione. La dama torinese ha avuto una breve conoscenza con lui, che però si è conclusa con un nulla di fatto e con un due di picche ricevuto. Lui, infatti, avrebbe voluto intrecciare solo un rapporto di amicizia ma, nonostante i rapporti interrotti, si scopre che continua ancora a richiedere un contatto con la Galgani, sempre in amicizia.

Elio ricontatta Gemma e riceve dure critiche: lite con Tina Cipollari

“Gemma chiede ad Elio come mai lui ancora la ricontatti“, si legge nelle anticipazioni di Uomini e donne. Tuttavia la risposta del cavaliere ha generato dibattito in studio: “Lui dice che è solo amicizia ed è stato attaccato in studio in quanto le amicizie tra dame e cavalieri in teoria non dovrebbero esserci visto che ci si frequenta per formare una coppia“.

La figura di Elio è stata dunque piuttosto criticata, poiché il suo desiderio di instaurare un’amicizia con Gemma Galgani andrebbe in netto contrasto con i fini per cui il dating show è stato pensato: conoscere una persona e trovare l’amore. Le critiche contro di lui sono arrivate anche da parte di Tina Cipollari, sino al decisivo intervento di Maria De Filippi che ha riportato la quiete in studio: “Elio ha chiesto a Paola se possono continuare la conoscenza nonostante quello che è successo l’altra volta ed è stato nuovamente attaccato. Inizia una litigata forte tra Elio e Tina e alla fine Maria calma gli animi dicendo di ridimensionare ciò che è successo“.

