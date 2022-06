Uomini e Donne, Fabio Antonucci vs Riccardo Guarnieri “Falso”/ E su Ida Platano…

Fabio Antonucci lancia una stoccata a Riccardo Guarnieri: “Falso e ipocrita”

Riccardo Guarnieri è stato criticato da Fabio Antonucci. Il cavaliere del dating show di Maria De Filippi ha espresso il suo parere in una diretta Instagram nella pagina Opinionista Social. Fabio non ha risparmiato critiche feroci a Riccardo definendolo falso e ipocrita. Riccardo Guarnieri si è attirato numerose critiche dopo il trattamento riservato a Ida Platano che ha da poco ammesso di non volerne sapere più nulla di lui. Fabio Antonucci ha ammesso: “Si è costruito il personaggio, passa da un mi piace da morire a un sono tornato con te, mi innamoro di te nell’arco di mezz’ora, come lo vogliamo chiamare, falso, ipocrita, costruito”. Fabio Antonucci ha poi parlato del suo legame con Gloria Nicoletti, conosciuta nel dating show di Canale 5.

Riccardo Guarnieri, spunta lo scatto con una mora che non è Ida Platano/ Lascia Uomini e donne?

Il cavaliere ha spiegato però che i rapporti tra i due si sono freddati e che ci sono cose da chiarire: “Ultimamente non ci siamo più visti, ci sono delle cose che vanno chiarite tra me e lei, è una bellissima persona, posso dire solamente belle parole su di lei”. Fabio ha rivolto un appello preciso a Gloria: “C’è bisogno di un confronto. Ci sono state delle vicende che ci hanno allontanato”. A pesare è stata la mancanza di fiducia che Gloria avrebbe palesato nei suoi riguardi. Un atteggiamento che avrebbe infastidito molto Fabio: “C’è stata una mancanza di fiducia iniziale nei miei confronti da parte sua”.

Uomini e Donne/ Svelato un retroscena su Riccardo Guarnieri e Ida Platano...

Fabio Antonucci cambia idea su Armando Incarnato: “Ha detto a Gloria…”

Fabio Antonucci e Riccardo Guarnieri si sono contesi per un periodo Gloria Nicoletti. Sui social però Fabio ribadisce di essersi tranquillizzato dopo che Gloria gli aveva confidato di non provare più nulla per Riccardo: “Mi ha tranquillizzato quando mi diceva che non provava più niente per lui”. Il cavaliere però non ha mancato di fare un rimprovero ad Ida Platano che in questi mesi avrebbe dato troppo peso alle parole di Riccardo senza che si verificassero fatti concreti: “Senti il tuo uomo che dici tanto di essere tanto innamorata e dice mi piace tanto Gloria e dopo un ora ti dice che gli manca la canzone, che è innamorato ancora, non sa che sentimenti prova, perchè lui parla ma alla fine dice sempre la stessa cosa, non dice che intenzione ha con lei”.

Marco Alabiso, ex cavaliere UeD/ "Perché è finita con Ida? Lei ama ancora Riccardo"

Fabio Antonucci critica Riccardo ma allo stesso tempo deplora anche il comportamento di Ida Platano. Secondo il cavaliere, Ida non avrebbe una sua dignità: “Sicuramente è sbagliato lui ma pure lei sentendo queste cose dovrebbe avere un po’ più di orgoglio”. Fabio Antonucci ha poi ammesso di aver cambiato idea su Armando Incarnato: “Ha avuto delle paroline poco carine nei confronti di Gloria. Ha avuto la brillante idea di dirle perché non dai un’altra possibilità a Riccardo, sono rimasto di stucco, da quel momento in poi ho avuto un pensiero molto negativo nei suoi confronti”. Il cavaliere ha preferito prendere le distanze da Armando dopo che aveva suggerito a Gloria di dare una possibilità a Riccardo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA