Uomini e Donne, Fabrizio Cilli “Alcune volte vorrei morire”/ Fan sotto choc e…

Fabrizio Cilli racconta il suo dramma: “Non ho mai sofferto così tanto…”

I fan di Uomini e Donne sono in apprensione per Fabrizio Cilli, corteggiatore di Gemma Galgani. Il cavaliere ha dichiarato sui social di stare attraversando un momento complesso della sua vita. Fabrizio Cilli prese parte al dating show nel 2918 e il suo interesse per Gemma Galgani suscitò delle polemiche a causa della loro differenza d’età. La conoscenza si interruppe poco dopo e Fabrizio decide di abbandonare la trasmissione. Fabrizio Cilli sta affrontando un duro momento a causa di alcuni problemi di salute e a breve dovrebbe sottoporsi ad un intervento chirurgico alla spina dorsale.

Uomini e Donne, Gemma Galgani ha un nuovo corteggiatore/ Tina Cipollari al veleno: "Chiamate il medico!"

L’ex cavaliere del Trono Over ha condiviso uno scatto in cui appare provato e dimagrito. Nella didascalia scrive: “Sto aspettando un’operazione delicata alla spina dorsale. Non ho mai sofferto così tanto in vita mia. Alcune volte la notte vorrei morire. Non vivo più….”. Fabrizio Cilli sta trascorrendo notti insonni a causa dei dolori lancinanti che lo portano a fare anche brutti pensieri. Dopo l’ultimo messaggio su Instagram, Fabrizio Cilli non ha scritto più altro e il silenzio social ha messo in allerta i suoi followers. Il percorso di Fabrizio Cilli a Uomini e Donne è stato messo sotto la lente di ingrandimento in quanto molti lo avevano accusato di non essere realmente interessato a Gemma ma di essere alla ricerca della visibilità.

Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza in crisi a Uomini e donne/ Ida si intromette, è guerra tra dame!

Fabrizio Cilli si candida per il Grande Fratello Vip

Fabrizio Cilli fu espulso dal programma Uomini e Donne dopo che gli autori avevano scoperto che il cavaliere aveva una relazione in corso all’esterno. Verso la metà del 2019 si scopre che Fabrizio è entrato nel programma solo al fine di guadagnare dei soldi per la fidanzata. La presunta compagna del cavaliere aveva raccontato di aver bisogno di un aiuto economico in quel periodo svelando che la redazione era a conoscenza del problema.

Qualche tempo fa, Fabrizio Cilli aveva dichiarato a Isa e Chia di voler ripulire la propria immagine partecipando alla sesta edizione del Grande Fratello Vip: “Mi sto candidando per il Gf Vip 6. Farò di tutto per farmi prendere e per dimostrare che con me si potranno divertire. Faccio un appello al grandissimo Alfonso Signorini per essere preso in considerazione. Un totale sconosciuto non sono, quindi ho diritto anch’io a partecipare”. Fabrizio si era candidato assieme a Sofia Calesso, ex concorrente di Temptation Island. Ora Fabrizio è concentrato a risolvere però i suoi problemi di salute e chissà se per lui ci possa essere in futuro una nuova opportunità televisiva.

Uomini e donne, lunedì non va in onda?/ Con i funerali di Elisabetta II...

© RIPRODUZIONE RISERVATA