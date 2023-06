Uomini e Donne, Federico Nicotera annuncia la rottura con Carola/ “Le motivazioni le sappiamo solo io e lei”

Federico Nicotera e Carola Carpanelli si sono lasciati: l’annuncio

Federico Nicotera e Carola Carpanelli si sono conosciuti e innamorati a Uomini e Donne. Una volta usciti dal programma insieme, i due hanno deciso di andare subito a convivere. Dopo alcune settimane, però, hanno cominciato a circolare voci di una crisi di coppia che è stata poi confermata in queste ore.

Federico Nicotera ha annunciato la fine della storia con l’ex corteggiatrice, chiedendo ai fan un po’ di riservatezza e rispetto per il momento: “Comunicando quanto segue non voglio far passare un messaggio sbagliato e non voglio creare dinamiche per far ricadere la colpa su nessuno. Ma fare finta di niente non mi piace e ritengo sia giusto nei confronti delle persone che mi hanno seguito e sostenuto per mesi fare un po’ di chiarezza.”

Federico Nicotera: “Con Carola è finita, le motivazioni le sappiamo noi”

Federico Nicotera, dopo aver dato dei segnali sui social della crisi con Carola, ha annunciato la fine della storia con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

“Dicendo di averci creduto fino alla fine pensavo fosse chiara la situazione tra me e Carola ma evidentemente non è così. Voglio dirlo in maniera esplicita perché per troppi giorni ho letto cattiverie, ipotesi e teorie assurde che non rappresentano la realtà dei fatti. Tra me e Carola è finita” spiega Federico Nicotera: “Purtroppo le cose non sono andate come speravo. Le motivazioni le sappiamo io e lei quindi vi chiedo per favore di rispettare la nostra privacy in un momento delicato come questo” conclude l’ex tronista chiedendo ai fan di rispettare questo momento delicato. Al momento non ci sono dichiarazioni della Carpanelli, che potrebbe commentare in un secondo momento.

