Uomini e donne, Federico Nicotera scorda Carola Viola Carpanelli?/ Nuovo look e vacanza post-rottura dividono

É un’estate rovente per Federico Nicotera, il tronista uscente di Uomini e donne, che reduce dalla rottura con Carola Viola Carpanelli é in queste ore in nel mirino di un’accusa generale lanciatagli via social. Le contestazioni del momento giungono all’ingegnere capitolino da parte degli internauti attivi online, a margine del nuovo post che l’ex tronista di Uomini e donne condivide con il popolo del web. Uno stato dove lui si lascia immortalare con un nuovo hair look stilizzato in delle treccine, i tattoos e gli addominali scolpiti dall’esercizio fisico in bella vista, mentre posa in costume da bagno. Il post, finito al centro delle interazioni social degli utenti perlopiù spettatori di Uomini e donne, oltre a ricevere i consensi dei fan di Federico Nicotera é al centro delle contestazioni del momento, sul re dei social, con in particolare gli haters che sferrano critiche in un’accusa pubblica.

Nel dettaglio il tronista uscente di Uomini e donne é tacciato di mostrarsi piuttosto insensibile verso l’ex Carola Viola Carpanelli, la ragazza che lui ha scelto al termine del trono classico condotto per la ricerca dell’amore a Uomini e donne, e la critica gli é avanzata contro per l’ipotesi che lui abbia dimenticato in tempi da record la bionda ex corteggiatrice.

Solo di recente, e poche settimane dopo la scelta registrata in TV alla corte dei sentimenti di Maria De Filippi, i due ormai ex fidanzati hanno ufficializzato la rottura dopo essersi mostrati fedelmente innamorati negli studi TV di una puntata post-Uomini e donne di Verissimo. Il talk show condotto da Silvia Toffanin e in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity.

“Carola già dimenticata nel giro di pochi giorni, menomale che diceva di essere super innamorato”, si legge tra le righe di uno dei commenti critici destinati dagli utenti all’ex tronista, a margine del post che lo immortala mentre é in vacanza a Ibiza per la pausa da Uomini e donne dell’estate 2023. “È stato un falso, se sono vere le voci che girano sul suo conto direi che ha solo ingannato e preso in giro Carola”, si legge poi tra gli altri commenti della polemica -. “Menomale che stavano progettando il loro futuro di coppia. A quanto pare lui, dopo poche settimane dalla rottura, ha già voltato pagina e prenotato un viaggio da solo con gli amici”. Ma ben oltre l’accusa, Federico Nicotera potrebbe invece non aver dimenticato Carola Viola Carpanelli e la loro lovestory finita male, tanto da voler naufragare dolcemente nel “mare”.

