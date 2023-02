Uomini e donne: Federico sceglie/ Torna Carola, Alice va via e…

Uomini e donne, le anticipazioni TV delle registrazioni datate 11 febbraio 2023: Federico Nicotera pronto alla scelta

Proseguono le vicende di Uomini e donne, con Federico Nicotera che si dice prossimo alla scelta, conteso tra Alice Barisciani e Carola Viola Carpanelli. Al trono classico di Federico torna Carola Viola Carpanelli, dopo che la bionda corteggiatrice ha lasciato il dating show di Canale 5, certa che la scelta del giovane sarebbe ricaduta sulla mora rivale in amore, Alice. Accade alla nuova puntata di Uomini e donne registrata l’11 febbraio 2023, dove tra le altre novità, oltre al confronto tra Federico e Carola si anticipa che il tronista é deciso a registrare la scelta finale tra le due corteggiatrici. O almeno questo é stando alle annesse anticipazioni TV, fornite da Uomini e donne classico e over via social.

“Maria ha detto che Federico sceglierà la

prossima settimana, ma al momento non

c’è nessuna registrazione confermata

per giovedì” rendono in particolare noto le esclusive anticipazioni TV, confermando quindi che Federico Nicotera intende portare a termine il trono classico fino alla puntata della scelta. Ma non é tutto. A cosa si deve il ritorno in studio di Carola Viola Carpanelli? Come anticipato, “Federico è andato a riprendere Carola nel suo hotel ma non la trova. Chiama sul telefono della

redazione ma lei non risponde all’inizio, alla fine risponde lei gli risponde: ma che vuoi?”.

Tra il tronista e la sua ex corteggiatrice quindi parte l’accesa discussione, occasione in cui lui lei dice “eh tu ti stia facendo i cavoli tuoi per Roma. Io sto qui per parlarti”. E non tarda ad arrivare la replica di lei: “dopo tutto quello che hai fatto?”. Lui chiude la discussione, esortando Carola ad un confronto con lui a Uomini e donne: “sai dove trovarmi. Cioè in trasmissione”. Federico, inoltre, non ha portato in esterna Alice e in studio, dove Carola presenzia alla sua re-entry, lui si concede un ballo con la bionda. Ma Alice proprio non ci sta: lei finirebbe vittima di un attacco d’ansia, per poi lasciare lo studio: “Comunque Federico non ha seguito subito Alice fuori. Lei è uscita quando lui ha deciso di ballare con Carola. Poi dopo 20 minuti Maria chiede a Federico come sta e lui, pensando ad Alice, decide di alzarsi e andare da lei fuori”, anticipano in aggiunta gli spoiler TV.

Carola Viola Carpanelli é la nuova tronista di Uomini e donne?

Federico Nicotera prova, quindi, a riconquistarsi il corteggiamento di Carola Viola Carpanelli, anche se al rientro in studio la bionda é inondata dalle accuse che mettono in discussione la veridicità del suo interesse verso il tronista. Questo dopo che Carola ammette di non sapere per certo se intenda rimanere a corteggiare Federico Nicotera, nello studio TV di Uomini e donne. Che Carola stia attuando una strategia mediatica, mirata alla conquista del trono come neo tronista di Uomini e donne?











