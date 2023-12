Uomini e donne, fidanzamento finito tra gli ex over Alessandro Sposito e Pamela Fersini/ “Lei? Una bugiarda!”

Uomini e donne, Alessandro Sposito e Pamela Fersini si lasciano

Giunge all’epilogo il fidanzamento tra gli ex protagonisti al trono over, Alessandro Sposito e Pamela Fersini. O almeno questo é quanto si apprende tra le novità nelle pagine del nuovo numero in edicola di Uomini e donne magazine, secondo un intervento intimista dell’ex cavaliere.

Alla base della rottura tra i due storici protagonisti over di Uomini e donne vi sarebbe in particolare una tendenza a mentire, da parte della popolare ex dama di Uomini e donne, a detta dell’ex cavaliere. Alessandro Sposito si dichiara, quindi single, nella rivelazione in confidenza con il rotocalco di cronaca rosa di Uomini e donne, senza nascondere di non essere riuscito a reggere il peso delle bugie, anche quelle “bianche” della popolare ex dama bionda protagonista alla corte di Maria De Filippi per la ricerca dell’amore in tv.

Secondo la triste rivelazione di Alessandro Sposito, Pamela Fersini gli avrebbe raccontato di essere stata in procinto di uscire a cena con amiche, ma che in realtà si rivelavano essere poi delle coppie di uomini e donne e/o uomini single. Talvolta, poi, lei lo rassicurava sui dubbi maturati dall’uomo sul suo conto dichiarando inoltre che sarebbe rientrata a casa in macchina con un’amica e invece a offrirle il passaggio era più “un amico” della popolare over.

L’ex protagonista alla corte di Maria De Filippi non crede, tuttavia, di essere stato tradito, e pensa che la donna non abbia agito in ogni caso in atteggiamenti dettati dalla malafede. Ma, giunto ormai alla sua età non è più in grado di sostenere il peso delle bugie della dolce metà.

L’ex coppia torna al trono over?

A settembre, dopo una serie di incomprensioni, Alessandro Sposito e Pamela Fersini decidono di comune accordo di chiudere la loro relazione. E non si esclude che i due possano a breve rientrare a far parte del parterre in corsa al trono over di Uomini e donne, per riattivarsi alla ricerca dell’amore. Questo, mentre l’ex tronista a Uomini e donne, Daniele Dal Moro, si riavvicina ancora una volta alla storica fidanzata Oriana Marzoli…













