Uomini e donne, Francesca Sorrentino tra i tronisti?/ La scelta di Maria De Filippi

Francesca Sorrentino, nel cast dei tronisti di Uomini e donne?

Francesca Sorrentino é la candidata perfetta al titolo di nuova tronista di Uomini e donne, eppure la conduttrice Maria De Filippi boccia la giovane al dating-show. Accade nel corso delle registrazioni di agosto 2023 del via alla nuova stagione TV e streaming di Uomini e donne, in partenza l’11 settembre 2023.

Francesca Sorrentino presenzia nel parterre degli ospiti in studio insieme a Manuel Manura, fidanzato storico all’edizione estiva di Temptation Island 2023. Tra le coppie scoppiate del reality sui tradimenti, ospiti insieme a Perla e Mirko e Igor e Greta di Temptation Island, Francesca e Manuel si rivedono nello studio di Uomini e donne per un confronto post-rottura. Alla puntata di inizi del rinnovato dating show, la conduttrice Maria De Filippi segnala un dato importante. A grande richiesta dell’occhio pubblico Francesca Sorrentino é la candidata perfetta al titolo di nuova tronista, tra i rappresentati del trono classico in parallelo al trono over, i troni dei protagonisti alla ricerca dell’amore sulle reti TV e streaming Mediaset.

Maria De Filippi blocca l’ingaggio di Francesca Sorrentino a Uomini e donne?

Da qui, quindi, la proposta della conduttrice a Francesca Sorrentino, di valutare la chance di un debutto nel cast di Uomini e donne, in futuro, e non nell’imminente. Questo, dal momento che la conduttrice Maria De Filippi non ritiene Francesca Sorrentino pronta a intraprendere un’esperienza di ricerca del nuovo amore, perché evidentemente segnata dalla recente rottura con Manuel Maura.

I due fidanzati rompevano i rapporti al falò di confronto finale a Temptation Island, con Manuel che faceva mea culpa, dicendosi consapevole di arrecare dolore alla compagna, in un rapporto a due malsano. E di tutta risposta la Sorrentino accettava la scelta di comune accordo con il fidanzato, di lasciarsi. Che Francesca Sorrentino possa debuttare a Uomini e donne, come tronista, in futuro?

Chissà. Intanto, a prima firma Serena Granato su Il sussidiario.net rileviamo le anticipazioni TV della prima puntata di Uomini e donne, in partenza l’11 settembre 2023.











