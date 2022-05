Uomini e Donne, Francesco Turco pronto a tornare/ Alcune indiscrezioni rivelano…

Francesco Turco torna a Uomini e Donne: ospite o cavaliere?

Francesco Turco sta per fare ritorno al Trono Over di Uomini e Donne. Il cavaliere aveva suscitato particolare simpatia nel pubblico a casa. In base ad alcune anticipazioni, sappiamo che Francesco Turco tornerà nelle ultime puntate di questa edizione di Uomini e Donne. Al momento non sappiamo se Francesco possa tornare in veste di Cavaliere o di ospite in studio. Nel 2017 Francesco Turco aveva lasciato il programma dopo aver dichiarato di essersi innamorato di una donna conosciuta fuori da questa esperienza. Dopo qualche puntata decise di presentarla in studio e in particolare a Maria De Filippi a cui annunciò di essere andato a convivere con la donna.

Nel corso di questa ospitata, Francesco aveva raccontato di aver conosciuto Antonia diversi anni fa. Ognuno si era fatto la sua vita nel frattempo ma poi quando i due si sono incontrati di nuovo tra loro è scoccata la scintilla. Antonia aveva raccontato di non essere gelosa di averlo visto a Uomini e Donne visto che erano amici quando si erano incontrati nuovamente. Parlando di questa relazione, Antonia aveva raccontato: “Mentre ballavamo, ci siamo accorti che stava scattando la scintilla: In quel momento abbiamo capito che tra di noi c’era qualcosa di speciale che andava coltivato. Quando lo vedevo a Uomini e Donne non ero gelosa perché per me era solo un amico. Poi quando il legame si è fatto più intenso, sono stata categorica! e vuoi che ci conosciamo meglio devi lasciare la trasmissione”. Prima di incontrare Antonia, Francesco aveva avuto una storia con Gilda ma la storia non funzionò a causa della distanza.

Francesco Turco pronto a convolare a nozze con Antonia?

Francesco Turco aveva confessato qualche anno fa di voler sposare Antonia. Erano stati loro stessi a fare l’annuncio alla rivista Uomini e Donne Magazine. L’obiettivo di Francesco e Antonia era quello di convolare a nozze anche se poi tuto sembra essere stato rimandato. Il ritorno di Francesco a Uomini e Donne potrebbe lasciar presagire la fine della loro storia anche se i fan del programma sperano in un ritorno come ospite.

Nel corso dell’intervista di qualche tempo fa a Uomini e Donne Magazine entrambi avevano svelato qualche dettaglio in più sul loro incontro. Antonia e Francesco Turco si sono incontrati in una balera brindisina. Antonia ha rivelato che Francesco era un caro amico del marito e quando questo morì nel 2015 i due si persero di vista. Dopo alcuni anni, Antonia lo vide casualmente in tv a Uomini e Donne e dopo qualche giorno lo incontrò casualmente in un locale. Da quel momento Francesco Turco e Antonia non si sono più separati. La conoscenza con Antonia lo spinse ad abbandonare la trasmissione.

