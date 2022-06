Uomini e Donne/ Fuga d’amore per Veronica Rimondi e Matteo Farnea

Veronica Rimondi e Matteo Farnea: amore a gonfie vele dopo Uomini e Donne

Dopo la scelta a Uomini e Donne, Veronica Rimondi e Matteo Farnea sono inseparabili e sempre più felici. La coppia, uscita dal programma di Maria De Filippi, si sta legando sempre di più condividendo alcuni dei loro momenti insieme con i fan. Dopo aver festeggiato con amici e parenti il compleanno, Veronica e Matteo hanno raggiunto Bormio dove, tra un impegno e l’altro, si stanno godendo la prima, vera fuga d’amore da quando si sono fidanzati. Il percorso a Uomini e Donne dell’ex tronista e dell’ex corteggiatore è stato molto lineare. I due si sono piaciuti subito fino a capire di voler stare insieme nella vita di tutti i giorni.

Nuovi tronisti Uomini e donne, chi sono?/ In lizza Andrea Della Cioppa e Lilli Pugliese, il motivo

Cancellati i vari dubbi e le varie paure, Veronica ha così lasciato lo studio di Uomini e Donne con Matteo che, di fronte alla scelta della tronista, le ha risposto sì cominciando con lei una vera relazione che, ad oggi, rende entrambi felici. Innamorati, sereni e sorridenti, la coppia si sta godendo le prime settimane d’amore in totale relax.

GF VIP 7, Gemma Galgani lascia Uomini e donne?/ Signorini lo 'sgambetto' a Maria?

Veronica Rimondi e Matteo Farnea, convivenza a settembre?

Nonostante la storia sia iniziata da poco, Veronica e Matteo hanno le idee chiare sul loro futuro. La coppia, dopo essersi formata al termine di un percorso molto emozionante a Uomini e Donne, non vogliono perdere tempo e, soprattutto, non hanno alcuna intenzione di vivere una storia a distanza. A svelare il desiderio di vivere nella stessa città e, di conseguenza, convivere, è stata Veronica Rimondi che, in un’intervista rilasciata ai microfoni del magazine ufficiale della trasmissione, ha dichiarato:

“Se c’è una cosa di cui siamo certi è che non vogliamo trovare una soluzione per gestire la distanza (Veronica vive a Ferrara e Matteo a Roma, ndr), ma vogliamo proprio annullarla. Quindi cercheremo una soluzione che ci permetta di vivere una vita lavorativa soddisfacente e anche di costruire una relazione solida stando vicini”.

Giulio Raselli e Carlotta Adacher sono tornati insieme/ L'ex Uomini e Donne...

© RIPRODUZIONE RISERVATA