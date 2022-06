Matteo Farnea dopo Uomini e Donne/ “Paura di non essere la scelta di Veronica, poi…”

Matteo Farnea si racconta dopo la scelta di Veronica a Uomini e Donne

Tra l’ex corteggiatore di Uomini e Donne, Matteo Farnea, e la tronista Veronica Rimondi non è mai mancato un feeling piuttosto evidente, al punto da portare, alla fine, ad uscire insieme dal programma di Maria De Filippi. Proprio la scelta di Veronica, ricaduta su Matteo, ha chiuso l’edizione del dating show di Canale 5. Ma quali sono state le emozioni del corteggiatore dopo il suo “sì”? Matteo Farnea ne ha parlato di recente in una intervista rilasciata tra le pagine del magazine di Uomini e Donne, dove ha parlato anche dei suoi progetti futuri.

Tra lui e Veronica Rimondi non c’è stata solo una forte attrazione ma anche una grande sintonia che è emersa sin dalle loro prime esterne. Dopo la scelta della tronista, il rapporto con Matteo Farnea sta crescendo sempre di più, come dichiarato dallo stesso: “Le cose vanno benissimo: abbiamo una complicità rara che, in passato, ero riuscito a trovare solo con il tempo ma che con lei è scattata subito. Si tratta di una sensazione unica, quando stiamo insieme è come se fossimo una cosa sola, c’è una chimica e una voglia di stare sempre attaccati sorprendente”, ha svelato l’ex corteggiatore.

Matteo Farnea e Veronica Rimondi verso la convivenza?

Matteo Farnea ha dedicato belle parole anche all’ex tronista Veronica Rimondi descrivendola come “una ragazza molto dolce, che sa dare davvero tanto all’altro” ma anche “una donna energica e divertente”. Nonostante tutti avessero intuito l’interesse della ragazza nei suoi confronti durante il suo percorso a Uomini e Donne, Matteo ha ammesso di aver dubitato fino alla fine di poter essere proprio lui la sua scelta. “Sono rimasto un po’ spiazzato e ho avuto un po’ paura di non essere la scelta quando, dopo l’ultima lettera che le ho scritto, Veronica non mi ha cercato e ha addirittura preferito uscire con Andrea”, ha svelato.

Il giovane non ha nascosto di esserci rimasto molto male in quella situazione poiché si attendeva da Veronica un riscontro immediato. Ad ogni modo Matteo Farnea ha anche ammesso di aver sin da subito provato un forte interesse nei confronti della ragazza al punto da sperare di poter uscire insieme dal programma, come poi di fatto è avvenuto. Tra Matteo e Veronica tutto sembra andare per il meglio ed anche la distanza non rappresenterebbe un grosso problema: “La elimineremo”, ha spiegato Farnea, “Siamo entrambi d’accordo che una relazione a distanza è un qualcosa che non vogliamo per via del forte desiderio di stare insieme. Il solo pensiero di non poter viverci quotidianamente ci fa stare male”, ha spiegato. Per questo sono già al lavoro per cercare una soluzione che possa rispondere ai bisogni di entrambi.











