Uomini e Donne, Gemma Galgani sostituita dalla nipote Carola?/ Fan spiazzati…

Gemma Galgani cede il posto alla nipote Carola? Novità a Uomini e Donne

Gemma Galgani sostituita a Uomini e Donne? Secondo un’indiscrezione lanciata dal Settimanale Nuovo sembra che a prendere il suo posto sia la nipote Carola. Qualche tempo fa Gemma aveva pubblicato sui social la foto con la ragazza nel giorno della sua laurea. Finora la dama non ha mai abbandonato il programma di Maria De Filippi ma nell’ipotesi in cui questo dovesse accadere, Carola sarebbe pronta a prendere il suo posto. Nelle ultime settimane si era parlato di un possibile ingresso di Gemma Galgani nella casa del Grande Fratello Vip ma si era vociferato anche di una sua partecipazione al programma La Talpa. Per questo motivo, nell’ipotesi in cui questo dovesse accadere ci sarà un passaggio di testimone. Gemma è stata sempre molto legata ai suoi nipoti.

Uomini e Donne, Giorgio Manetti spietato contro Gemma Galgani/ "I ritocchini li lascio a chi…"

Qualche tempo fa la dama del Trono over di Uomini e Donne ha condiviso uno scatto su Instagram in cui mostra Carola. In quell’occasione la ragazza si era appena laureata, quindi sua zia era molto orgogliosa del traguardo raggiunto dalla consanguinea. Infatti accanto alla foto, la piemontese ha scritto un lungo messaggio dove annuncia che la giovane ha ottenuto il massimo dei voti: 110. Carola è apparsa molto somigliante alla zia e sicuramente potrebbe dare del filo da torcere a Tina Cipollari.

Gemma Galgani lascia Uomini e Donne?/ "Non amo in modo soffocante, ma sembra..."

Gemma Galgani, ennesimo ritocchino estetico? L’indiscrezione

Gemma Galgani si sarebbe rifatta il naso prima di rientrare a Uomini e Donne. Secondo un’indiscrezione lanciata settimane fa dal Settimanale Nuovo, l’ex dama avrebbe stupito i fan del programma sfoggiando un naso nuovo. Sono due anni consecutivi che Gemma regala delle sorprese al pubblico. La Galgani si è sottoposta già a vari ritocchi estetici e avrebbe deciso di fare lo stesso durante l’estate. Gemma si sarebbe sottoposta all’ennesimo intervento ovviando alle critiche di Tina Cipollari che le avrebbe spesso consigliato di migliorare quella parte del corpo.

Gemma Galgani, Maria De Filippi la "caccia" da Uomini e Donne/ Sarà protagonista a...

Gemma si è rivolta a dei medici specializzati per apparire più giovanile anche perché aveva dichiarato di sentirsi un’età inferiore di quella che aveva. Nell’ultimo triennio, dunque, Galgani ha rifatto in ordine: i denti partecipando a una puntata di Selfie – Le cose cambiano con Simona Ventura, un lifting al viso nel 2020, il seno e le labbra nell’estate 2021. Mancano tre settimane al via delle riprese della nuova stagione di Uomini e Donne e i fan del programma sono curiosi di capire quale sorpresa regalerà in questa nuova edizione.











© RIPRODUZIONE RISERVATA