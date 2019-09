Uomini e Donne/ Dame e cavalieri in panchina: salta la registrazione (Trono Over)

Nessuna nuova registrazione per le dame e i cavalieri del trono over di Uomini e donne che restano in panchina. Come fa sapere il Vicolo delle News, questa settimana, non ci sarà nessuna registrazione che slitta così alla prossima settimana. Ad oggi non si conosce il motivo di tale decisione, ma la redazione del dating show di canale 5 potrebbe aver deciso di concedere più spazio al trono classico con i quattro nuovi tronisti che il pubblico deve ancora conoscere. Il trono over, tuttavia, resta seguitissimo dal pubblico. La protagonista assoluta della prima puntata è stata sicuramente Gemma Galgani che, oltre ad aver conosciuto dei nuovi pretendenti si è resa protagonista prima di una discussione con Barbara De Santi, poi con Tina Cipollari e, infine, ha dato vita ad un siparietto hot.

Ida Platano perde consensi, il web: “cerchi solo business”

Nel parterre del trono over di Uomini e Donne è tornata Ida Platano, pronta a ricominciare dopo l’addio definitivo a Riccardo Guarnieri con cui, durante la prima puntata della trasmissione, ha discusso animatamente. Finora, Ida ha sempre avuto il sostegno del pubblico, ma da diverse settimane, su Instagram, la Platano sta ricevendo pesanti critiche. Sono sempre di più i followers che la accusano di essere cambiata e di pensare unicamente al business. “Basta Ida, mi piacevi tantissimo, ma vedi che vuoi solo business”, scrive un utente mentre un altro aggiunge – “sei bella, ma non balli”. E ancora: “Patetica come ti piace quella sediolina. Alla fine ritorni sempre lù nonostante tu senta pure Andrea. Non so Maria come faccia a tenerti in trasmissione, tu e Gemma siete uguali”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA