Uomini e Donne/ Gemma mollata da Jean Pierre: presto si consolerà! (trono over)

È probabile che, tra Gemma Galgani e Jean Pierre sia tutto finito (se – realmente – è mai iniziato qualcosa…). Non sembra esserci futuro per la dama torinese e il “suo” cavaliere preferito. Durante l’ultima puntata del trono over di Uomini e Donne andata in onda ieri, l’uomo ha deciso di “liquidare” la dama più amata del programma dicendole che possono sospendere la loro frequentazione perché lui “non prova dei sentimenti” nei suoi confronti. Per la Galgani è quindi arrivata la nuova batosta (ma presto, secondo le anticipazioni, potrebbe consolarsi). La discussione tra i due ha avuto inizio subito dopo che Jean Pierre ha preferito Aurora a Gemma per un ballo al centro dello studio. La dama torinese quindi, non ha apprezzato il gesto e ha iniziato a contestare il gesto di lui. Secondo alcuni presenti in studio, Gemma sarebbe “troppo pesante” e farebbe scappare chiunque le si avvicini: sarà veramente così? Intanto, le news sulle prossime registrazioni, ci parlano di sviluppi in positivo per la torinese…

Uomini e Donne trono over: Gemma mollata da Jean Pierre ma poi…

Sabato 26 ottobre, si sono registrate proprio le nuove dinamiche del trono over. Ecco cosa scrive il VicoloDelleNews in merito agli sviluppi sentimenti di Gemma Galgani dopo essersi ripresa l’orsacchiotto che aveva regalato a Jean Pierre: “La delusione termina quando a metà puntata Maria le presenta un nuovo corteggiatore, Juan Luis, originario del Venezuela, 57 anni che trova Gemma una donna molto elegante. lei è subito attratta e Tina propone il gioco dell’uva per creare fra loro subito una certa intimità”. Gemma sta per cadere tra le braccia dell’uomo giusto? Proprio in questi giorni, la Galgani ha ricevuto un “doppio” attacco tra le pagine di Nuovo TV. Ad aprire le danze ci ha pensato Tina Cipollari: “È falsa. Ormai ha visto che tutto questo funziona. È cambiata da quando è arrivata a Uomini e Donne. Prima era una povera vecchietta che girava sconsolata. Ora invece si mette a imitare Marilyn Monroe”. E poi anche Giorgio Manetti: “Una persona che tutti i giorni è in trasmissione a farsi maltrattare in quel modo, a farsi insultare, a farsi denigrare – che è una cosa veramente poco dignitosa – potrebbe anche fidanzarsi con due uomini ma non molla la trasmissione”.

