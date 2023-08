Uomini e donne, Gianni Sperti dice addio alla poltrona di opinionista?/ “Mi dispiacerebbe lasciare, ma…”

Uomini e donne, Gianni Sperti rischia la collaborazione con Maria De Filippi? La risposta al pettegolezzo

Gianni Sperti é destinato a non riconfermarsi nel ruolo di opinionista, a Uomini e donne? É il quesito che si solleva spontaneo nel popolo del web e a cui il diretto interessato dà ora prontamente una risposta. Questo, dal momento che da tempo circola la voce di gossip made in Italy che vedrebbe Sperti rischiare il ruolo di protagonista veterano nel cast del dating show condotto da Maria De Filippi. Sulla scia della notizia di Gossip e TV che circola incessante in rete, secondo cui per una svolta anti-trash dei programmi maturata dai vertici della società di diffusione TV e streaming Mediaset, facente capo a Piersilvio Berlusconi, il ruolo televisivo di Gianni Sperti si vedrebbe a rischio, é lo stesso opinionista di Uomini e donne a fornire un chiarimento, in un’intervista concessa a Novella 2000.

‘Mi dispiacerebbe lasciare’, fa sapere tra le altre dichiarazioni in replica al gossip -.”Io sono rimasto all’ultima puntata, quando Tina ha chiesto sfacciatamente a Maria De Filippi se fossimo riconfermati. Questo ha dato un barlume di speranza, ma se le cose siano cambiate in questi giorni non posso saperlo”. Insomma, Gianni Sperti non darebbe conferma né smentita secca del pettegolezzo di una sua possibile non riconferma nel cast di Uomini e donne.

Gianni Sperti rompe il silenzio sul futuro lavorativo incerto

“Bisogna accettare tutto ciò che il destino ci riserva -prosegue poi l’intervista, dove Gianni Sperti lascia intendere che accetterebbe l’eventuale scelta della produzione Mediaset di estrometterlo dal cast di Uomini e donne-. Sono una persona matura e concreta”.

Tuttavia, anche nell’ipotesi di una possibile non riconferma nel ruolo di opinionista a Uomini e donne, Gianni Sperti confermerebbe la sua disponibilità a collaborare con lo staff di Maria De Filippi, in futuro: “Di certo resterei sempre nello staff di Maria De Filippi, perché devo tanto a lei”.

