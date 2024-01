Uomini e donne, Gianni Sperti: “Libertà di essere…”/ Web in tilt per gli auguri di buon anno 2024!

Gianni Sperti segna la re-entry social a Capodanno 2024, oltre la pausa di Uomini e donne

Nel mezzo della pausa natalizia dalla programmazione TV e streaming sulle reti Mediaset di Uomini e donne, Gianni Sperti si riattiva su Instagram per i consuetudinari auguri di buon anno nuovo. Accade all’occasione di un post nuovo che Gianni Sperti condivide su Instagram, nella serata che segna lo scoccare del Capodanno 2024. Si tratta di una serie di scatti particolarmente audace, dove l’opinionista storico nella popolare trasmissione dei sentimenti prodotta e condotta da Maria De Filippi, Uomini e donne, si lascia immortalare in vesti inaspettatamente osé.

Marco Antonio dopo Uomini e Donne: "Emanuela? La storia va avanti ma non sono innamorato"/ "Avrei preferito…"

Tanto che, tra le righe della caption del post, lo stesso Gianni Sperti ammette di ammiccare in una mise poco sobria all’obbiettivo fotografico per il nuovo status social intento a destinare un messaggio di auguri al web, personali.

“Auguro a tutti voi di cominciare questo

nuovo anno all’insegna della libertà di essere – é il messaggio di auguri di buon anno nuovo nel mezzo dei festeggiamenti per il Capodanno 2024 che rilascia Gianni Sperti sul re dei social, Instagram- . Non

preoccupatevi di cosa penseranno gli altri”. E le righe di auguri sentiti dell’opinionista di Uomini e donne prosegue, in un monito generale che invita a vivere la vita nelle comode e/o scomode vesti del proprio essere: “Siate voi… Ho voluto chiudere questo 2023 in maniera sobria”. E a conclusione del vecchio anno, per un buon principio di 2024, quindi non manca la parte ad personam del messaggio provocatorio destinato agli haters: “Sfogatevi pure. #ciao2023 #capodanno2024 #lasobrietà stessi…sempre. Essere se stessi significa anche decidere di dire o non dire

qualcosa… qualora ci fosse qualcosa da dire. Ph: @marino_photographers @fabiomarinofilms Location: @bellavista_exclusive”.

Chiara Rabbi asfalta Mirko Brunetti: "Ama solo se stesso!"/ "Perla e Greta? Vittime della situazione"

Gianni Sperti e i commenti più aspri del web

Un post di fine 2023 e inizio 2024 che intanto registra un volume importante di interazioni social, perlopiù di esultanza e di consenso oltre che di auguri di buon anno ricambiati per l’opinionista di Uomini e donne, da parte degli internauti nel web.

“Scrivi belle cose, poi, purtroppo cadi in

maniera tremenda durante il programma

come se avessi una serpe in seno… chissà”, attenziona qualche hater contro Gianni Sperti, tra i commenti social critici. Poi, si legge ancora: “Ti candidi per la pubblicità delle gocciole?”. Eppure, l’opinionista di Uomini e donne, Gianni Sperti, sembra lasciarsi scivolare addosso i messaggi più aspri del web.

Giorgio Manetti: "Uomini e Donne? Programma che non riconosco più"/ Stoccata a Ida Platano e Riccardo













© RIPRODUZIONE RISERVATA