Uomini e Donne/ Giorgio Manetti pronto a tornare? Gemma… (Trono Over)

Giorgio Manetti torna nel parterre del trono over di Uomini e Donne? L’ex cavaliere resta uno dei protagonisti più amati della storia del programma di Maria De Filippi e, dopo la decisione di lasciare la trasmissione, a settembre potrebbe tornare per cercare nuovamente l’amore in tv. A scatenare i rumors è stato un video pubblicato sul profilo Instagram del “Gabbiano” che non è passato inosservato agli occhi dei fans. Nella breve clip, Giorgio saluta i followers direttamente da Matera annunciando un’importante novità. “Ci rivedremo presto, probabilmente a settembre, ma non vi dico dove!”, afferma l’ex cavaliere. Molti utenti credono che Giorgio sia così pronto per tornare nel parterre del trono over dove, oltre ad aver vissuto una storia con Gemma Galgani, ha conquistato anche l’affetto del pubbllico. A settembre, dunque, ci sarà il clamoroso ritorno?

UOMINI E DONNE: GLI AUGURI SPECIALI DI GEMMA GALGANI PER…

In attesa di scoprire se Giorgio Manetti tornerà davvero nel parterre del trono over di Uomini e Donne, chi ci sarà sicuramente è Gemma Galgani che non ha alcuna intenzione di lasciare la trasmissione continuando a sognare il principe azzurro. Nel frattempo, sempre molto attiva sui social, la dama storica del dating show di canale 5 si è lasciata andare scrivendo gli auguri per una persona speciale. “Avere una sorella è un valore aggiunto nella vita che può essere solo considerato un dono!!!! Inoltre avere un rapporto così genuino e puro è un qualcosa che si è costruito con il tempo con fiducia e tanta stima.! La Gioia oltre a te, è stata la protagonista dell’ 8 luglio 1957! Auguri Silvana“, ha scritto Giorgio. Cliccate qui per vedere il post.





