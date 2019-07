Uomini e Donne/ Pamela Barretta e Stefano Torrese tornano a settembre? (Trono Over)

Pamela Barretta e Stefano Torrese dopo essersi lasciati torneranno a settembre al trono over di Uomini e Donne? Nel frattempo la ex dama, dopo le dichiarazioni rilasciate da lui tramite le pagine del Magazine del programma, ha deciso di rompere il silenzio e rispondere per le rime. I due ex fidanzati avevano iniziato la loro relazione lontani dagli studi Elios. Poi, le cose si sono messe male e l’idillio si è rotto. “Stefano è un bugiardo. Prima di tutto lui non è sceso in Puglia, era in un posto vicino alla Puglia per fare una serata. – ha commentato l’ex dama – Seconda cosa, Stefano non mi ha assolutamente chiesto o fatto capire di volermi vedere come ha asserito nell’intervista. Io ho i messaggi di quei giorni, Stefano quando è sceso nel sud Italia per questa serata mi ha scritto un messaggio in cui mi ha chiesto se io ci tenessi ancora a lui e a cui io ho risposto sì, sottolineando però di essere ancora arrabbiata”. Dopo quella ammissione, a detta della donna, l’ex cavaliere le avrebbe detto di lasciarlo in pace e di non cercarlo più. “Tra l’altro io non sapevo neanche dove stesse, io sapevo solo che era vicino alla Puglia…”, ha continuato Pamela, per poi concludere: “Anzi, ero anche disposta a vederlo (…) Stefano fa tre passi indietro ogni volta che io ne faccio uno verso di lui… Quindi per me questa storia è chiusa”.

Stefano e Pamela, l’ex dama di Uomini e Donne over: “Penso che lui non voglia vedermi!”

Lo sfogo online di Pamela Barretta è quindi proseguito: “Penso che non voglia vedermi. In realtà lui subito dopo la fine della nostra storia, dopo le ultime puntate, aveva affermato di volermi parlare. È passato un mese e mezzo però e di occasioni ce ne sono state…”. L’ex dama del trono over di Uomini e Donne poi, confessa anche di averlo cercato. “L’ho chiamato perché una persona estremamente vicina a lui mi ha attaccata pesantemente sui social e io, siccome non ce la facevo più, l’ho chiamato per avere spiegazioni… Lui, a onor del vero, si è scusato personalmente per questa cosa dicendomi che questa persona sta passando un momento molto difficile. Io questo posso anche capirlo, ma comunque non è giusto che questa persona se la prenda con me”. Di seguito, la donna ha dovuto smentire di avere un’altra frequentazione, dopo averla vista spesso in compagnia di un uomo: “E’ un mio amico, lo conosco da tantissimo tempo ed è il proprietario dello stabilimento balneare più bello e più ‘in’ di Brindisi”.

