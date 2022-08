Uomini e Donne, Giorgio Manetti spietato contro Gemma Galgani/ “I ritocchini li lascio a chi…”

Uomini e Donne, Giorgio Manetti e il colpo basso a Gemma Galgani: “I ritocchi li lascio…”

Giorgio Manetti torna ad attaccare Gemma Galgani. In un’intervista al Settimanale Nuovo Speciale Famiglia, Giorgio Manetti ha dichiarato di andare fiero del suo aspetto fisico. L’ex cavaliere di Uomini e Donne non ha mai fatto ricorso a ritocchi estetici a differenza di Gemma Galgani per cui si parla in questi mesi di un nuovo intervento. Giorgio Manetti replica a chi lo accusa di aver ceduto al bisturi e dice: “La parola ritocchino non fa parte del mio vocabolario. Sono un uomo fortunato e accetto con serenità il trascorrere del tempo”. Dallo scorso anno, l’ex di Gemma Galgani ha cambiato le sue abitudini. Ha migliorato l’alimentazione ma anche il sistema cardiocircolatorio usando creme specifiche per idratare mani e piedi.

Gemma Galgani lascia Uomini e Donne?/ "Non amo in modo soffocante, ma sembra..."

Secondo Giorgio è tutta questione di genetica e per questo non può che ringraziare la madre che a 89 anni ha ancora una pelle fresca: “Mia mamma ha molte meno rughe di una sessantenne”. Poi l’ex cavaliere lancia una frecciata a Gemma Galgani: “I ritocchini li lascio a chi ha la pelle cotta come una mela in forno, cioè tutta raggrinzita”. Manetti ha fatto allusione ai vari interventi estetici a cui si è sottoposta Gemma. Manetti è ora single e ha dichiarato che la sua donna ideale deve essere un po’ formosa: “Preferisco le curvy a quelle tutte spigoli e ossa”, ha spiegato.

Gemma Galgani, Maria De Filippi la "caccia" da Uomini e Donne/ Sarà protagonista a...

Gemma Galgani, in arrivo un nuovo ritocco estetico?

Gemma Galgani è ricorsa in questi anni ad alcuni interventi di chirurgia estetica. Dopo aver corretto il sorriso nel 2016, grazie al programma Selfie, Gemma Galgani ha proseguito con un mini lifting al volto. Mentre la scorsa estate si è regalata labbra più carnose e un seno più prosperoso. Ora Gemma Galgani sarebbe pronta a sottoporsi ad un intervento di rinoplastica. A lanciare l’indiscrezione è stato il Settimanale Nuovo Tv che ha diffuso un’immagine di quello che potrebbe essere il nuovo aspetto della Galgani dopo l’intervento: “Presto potrebbe avere un nuovo profilo. Sembra che Gemma Galgani sia pronta a ricorrere al bisturi per addolcire le linee del suo naso. E Nuovo, in un gioco grafico, ipotizza come potrebbe diventare il naso della star di Uomini e donne dopo la rinoplastica”, si legge.

"Gemma Galgani di Uomini e Donne irriconoscibile su Instagram"/ La foto scatena le critiche ma c'è un errore

Non poteva mancare ovviamente la reazione di Tina Cipollari che non ha perso occasione per andarle contro: “Invece di continuare a sottoporti a tutti questi interventi di chirurgia estetica senza risultati, quest’anno recati direttamente a Lourdes… solo un miracolo potrebbe renderti bella”. Un intervento che è stato apprezzato dai fan del programma che stanno trovano sempre più ridicolo il comportamento dell’over.











© RIPRODUZIONE RISERVATA