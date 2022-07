Uomini e Donne, Giorgio Manetti stronca Gemma Galgani/ “Ognuno usa il corpo come crede ma…”

Uomini e Donne, Giorgio Manetti lancia una frecciata a Gemma Galgani: “Le sue scelte…”

Giorgio Manetti stronca Gemma Galgani. Stando ad alcune indiscrezioni, sembrerebbe che la Galgani sarebbe pronta a sottoporsi ad un nuovo intervento chirurgico. Gemma si era già sottoposta ad un lifting facciale per poi continuare con l’operazione al seno, che ha decisamente maggiorato quello già esistente, e alle labbra. Ora Gemma Galgani sarebbe pronta a rifarsi anche il naso sottoponendosi alla rinoplastica. Gemma non ha confermato ancora la notizia anche se l’intervento le era stato suggerito da Tina Cipollari. Gemma potrebbe tornare in studio a settembre a Uomini e Donne con un naso nuovo di zecca solo per far contenta la sua storica rivale? A esprimere un parere su questa vicenda ci ha pensato Giorgio Manetti, l’ex fidanzato di Gemma.

Giorgio ha rilasciato un’intervista al Settimanale Nuovo in cui ha dichiarato: “Sono scelte personali. Ognuno usa il corpo come meglio crede. Non sono contrario a piccoli ritocchi ma non approvo interventi importanti. Non commento perché rischierei di cadere nel trash. Le scelte di Gemma non mi interessano”, ha aggiunto. Giorgio Manetti non ha conservato un buon ricordo di Gemma tanto che sulla possibilità di incontrarla nuovamente dice: “Non mi pongo il problema: non c’è alcuna possibilità che io rincontri Gemma”.

Giorgio Manetti e Gemma Galgani concorrenti del Grande Fratello Vip?

Giorgio Manetti potrebbe ritrovare Gemma Galgani nella casa del Grande Fratello Vip. Si tratta al momento solo di un’indiscrezione che è bastata a far agitare gli animi dei fan di Uomini e Donne. Un loro riavvicinamento potrebbe scatenare un caso mediatico e appassionare i telespettatori tanto quanto il triangolo amoroso Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. Sono tantissimi i an che sperano di rivederli assieme nella casa almeno per godersi i loro battibecchi. La dama di “Uomini e Donne” e il suo ex corteggiatore potrebbero entrare nella casa più spiata d’Italia. Lo riporta il settimanale Nuovo TV. Alfonso Signorini starebbe facendo una corte spietata a questa coppia storica di Uomini e Donne. A Giorgio Manetti era stata offerta anche la possibilità in passato pure se lui aveva rifiutato dicendo di soffrire la mancanza di libertà. Non è escluso però che Alfonso Signorini sia riuscito a convincerlo.

Al momento si parla di una trattativa con entrambi ma non è arrivata nessuna conferma ufficiale. Sul sito Gossip e Tv si legge: “Da tempo si parla di un addio di Gemma a Uomini e Donne e accettare l’offerta del GF Vip potrebbe essere l’occasione giusta per lasciare la trasmissione pomeridiana con una certa classe. Senza contare che entrando nella Casa più spiata d’Italia la Galgani avrebbe una visibilità ancora più grande. Per vivacizzare fin da subito le dinamiche Signorini avrebbe pensato di proporre un accordo anche a Giorgio Manetti, vecchio amore di Gem. L’ex Cavaliere, tornato di recente single, si è detto titubante per via del numero dei giorni da trascorrere nel bunker di Cinecittà ma non è del tutto contrario all’idea. Pure perché partecipare al Grande Fratello Vip regalerebbe al Gabbiano tanti vantaggi dal punto di vista professionale ed economico”. Cosa succederà?











