Uomini e donne, Giorgio Manetti “vorrei invitare Tina Cipollari a cena”/”È una bomba”

Uomini e donne, Giorgio Manetti su Tina Cipollari: “Mi piacerebbe invitarla a cena“

Uomini e donne è ormai un capitolo chiuso per Giorgio Manetti che, dopo la storia d’amore con Gemma Galgani sfortunatamente naufragata, si è allontanato dal contesto televisivo. Tuttavia di quell’esperienza resta per lui un bellissimo ricordo, legato in particolare all’amicizia instaurata con Tina Cipollari. Intervistato da NuovoTv, l’ex cavaliere spende parole di elogio per l’opinionista: “Lei è una donna straordinaria e mi piace moltissimo. Tina è Tina, tutto il resto è noia, come cantava Franco Califano“.

Il “gabbiano”, che nell’intervista si è dichiarato single e alla ricerca dell’anima gemella, gradirebbe ritrovare Tina Cipollari per una cena insieme: “Mi farebbe molto piacere invitarla a cena nella mia Firenze. Ci separano solo un’ora e mezza di auto: quando vuole io ci sono“. E avrebbe già in mente il programma di quella sera: “Opterei per una cena a base di carne. Penso che una bella bistecca fiorentina non potrebbe che farle bene, perché le darebbe la giusta energia per affrontare chi la attacca ogni giorno in tv. E poi concluderei la serata con una bella passeggiata lungo l’Arno“.

Giorgio Manetti e Tina Cipollari: “La nostra è una gran bella amicizia“

Non tutti lo sanno, ma Giorgio Manetti e Tina Cipollari sono diventati grandi amici dopo Uomini e donne. Nel corso dell’intervista a NuovoTv, l’ex Cavaliere parla di lei in questo modo: “Lei è una vera bomba e la nostra è una gran bella amicizia. Tina è una donna molto intelligente ed empatica. A telecamere spente è molto diversa dal personaggio che interpreta in televisione. Per lei fare l’opinionista è un lavoro, viene stipendiata: ecco perché è giusto che dica e faccia quello che si vede in tv“.

L’invito a cena e dichiarazioni al miele per veicolare sul web l’immagine migliore dell’opinionista tv: Giorgio Manetti sembra voler fare un passo decisivo in avanti nel tentativo di conquistarla. E parla di lei e di chi è realmente Tina Cipollari nel privato, quando i riflettori del piccolo schermo si spengono: “Spesso, purtroppo, la gente la giudica limitandosi a quello che di lei vede in tv. Tina, invece, è di una simpatia disarmante ed è anche molto pacata. Nella sua vita provata non si agita per niente. Chi la conosce e ha il privilegio di esserle amico lo sa“.











