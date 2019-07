Uomini e Donne/ Giulia Cavaglià e Giulio Raselli si sono visti? La secca smentita (Trono Classico)

Questa estate per i protagonisti del trono classico di Uomini e Donne, si sta rivelando più infausta del previsto. Ed infatti, due coppie su tre, sono già scoppiate. Angela Nasti e Alessio Campoli hanno aperto le danze della “rottura” per poi proseguire con la separazione di Manuel Galiano e Giulia Cavaglià, per un potenziale tradimento da parte dell’ex corteggiatore. Nelle scorse ore, un gossip particolare ha fatto il giro della rete: Giulia è uscita con Giulio Raselli? Dopo avere visto delle Instagram Stories che riprendevano un cruscotto della macchina molto simile, il pettegolezzo ha fatto il giro della rete. Dapprima l’ex tentatore di Temptation Island, ha specificato di non essere una seconda scelta e quindi, tra le righe (ma nemmeno tanto) ha smentito di avere visto la ex tronista. Successivamente, anche la Cavaglià si è espressa in merito, specie dopo le numerose ipotesi del popolo della rete. “Ragazzi vi devo dire un segreto, ma mi raccomando che rimanga qua tra di noi”, ha esordito in maniera ironica la torinese.

Giulia e Giulio si sono incontrati? La smentita di entrambi

“Non era la macchina di Giulio, quindi cerchiamo di stare un attimo più tranquilli tutti quanti”, ha continuato Giulia Cavaglià parlando del potenziale incontro tra di lei e Raselli. Dopo la smentita di lui, è arrivata prontamente anche quella dell’ex tronista di Uomini e Donne. “Se c’è qualcosa da dire, qualcosa sulla mia vita sentimentale e non, andate pur tranquilli che sarò la prima a comunicarvelo. Non era la macchina di Giulio, tant’è che anche lui ha smentito ieri. Ma per chi non riesce mai a comprendere bene, dico proprio palesemente: non era la macchina di Giulio”, ha precisato ancora. “Non è per fare il filosofo, anche perché non lo sono. Ma una cosa che posso assicurarvi, e mi auguro che tutti voi la facciate… non siate mai la seconda scelta di qualcuno. Mai. Tranquilli”, queste invece, le parole dell’attuale protagonista di Temptation Island. In riferimento alla fine della relazione tra Manuel e Giulia, il 29enne ha deciso di non esprimersi, venendo apprezzato dal popolo della rete per garbo e rispetto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA