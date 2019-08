Uomini e Donne/ Giulio Raselli contro Massimo di Temptation Island (Trono Classico)

Tutto pronto per la nuova stagione del Trono Classico di Uomini e Donne, il dating show di successo condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Ufficializzati i nomi dei quattro tronisti pronti a sedere sulla tanto desiderata ‘poltrona rossa’ a partire da lunedì 9 settembre 2019. Si tratta delle troniste Sara Tozzi e Giulia Quattrociocche, mentre tra i maschi i prescelti sono stati Giulio Raselli e Alessandro Zarino. Due nomi che non sorprendono più di tanto visto che da settimane si parlava di loro come papabili tronisti del Trono Classico. Del resto Giulio e Alessandro sono quelli che più si sono fatti notare durante l’ultima edizione di Temptation Island: il primo come ‘tentatore’ di Sabrina Martinengo e il secondo come ‘causa’ della fine della storia d’amore tra Jessica Battistello e Andrea Filomena. Non solo, Raselli lo scorso anno aveva già partecipato a Uomini e Donne come corteggiatore di Giulia Cavaglià.

Giulio Raselli, tronista a Uomini e Donne: primo scontro con Massimo

Durante la prima puntata del Trono Classico di Uomini e Donne, Giulio Raselli si è fatto immediatamente notare per un acceso confronto con Massimo Colantoni, concorrente di Temptation Island ed ex fidanzato di Ilaria Teolis. Nel dettaglio, stando a quanto rivelato in anteprima da Il Vicolo delle News, durante la prima registrazione in studio sono arrivati anche i protagonisti di Temptation Island 2019. Durante la puntata Giulio Raselli ha avuto da ridire, intervenendo più volte in difesa di Javier Martinez attaccato proprio da Massimo. Ma non finisce qui, visto che durante la puntata Massimo ha fatto una rivelazione inaspettata: ossia si è fidanzato con una tentatrice del programma! Sta di fatto che i battibecchi tra Giulio e Massimo sono proseguiti al punto da richiedere l’intervento di Maria De Filippi per stemperare gli animi. Si preannuncia un’edizione davvero scoppiettante di Uomini e Donne!

