Uomini e Donne/ Giulio Raselli e Carlo Pietropoli, auguri per il 2020: “che sia…”

Giulio Raselli e Carlo Pietropoli, i due tronisti di Uomini e Donne, attraverso un video pubblicato sulla pagina Instagram del programma di Maria De Filippi, augurano buon anno a tutti i fans, sia a quelli che li hanno sempre sostenuti che a quelli che hanno criticato alcuni loro atteggiamenti. Giulio il cui percorso è agli sgoccioli dal momento che nella prossima registrazione del trono classico svelerà il nome della scelta tra Giovanna Abate a Giulia D’Urso, coglie anche l’occasione per augurare a se stesso un anno che cominci all’insegna di una grande storia d’amore. “Ciao ragazzi, sono qua per fare gli auguri di fine anno“, esordisce Giulio. “Vi ringrazio anche per le critiche, per le critiche costrutttive che mi avete mosso. Le ho lette, le ho apprezzate e le ho fatte mie e ho cercato di migliorarmi anche grazie a voi e per questo ve ne sono grato. Per quanto mi riguarda, mi auguro che il 2020 sia un anno pieno di soddisfazioni e mi auguro che possa avere una grande storia d’amore che mi auguro possa nascere a breve. Un abbraccio a tutti”, aggiunge.

UOMINI E DONNE, CARLO PIETROPOLI:

Il percorso di Carlo Pietropoli, sul trono classico di Uomini e Donne, è iniziato da poche settimane. Il feeling con Cecilia Zagarrigo, però, cresce sempre di più al punto che, nel corso dell’ultima registrazione, è arrivato anche il bacio. Per il 2020, dunque, il tronista si augura di trovare la persona giusta con cui costruire una bellissima storia d’amore. “Manca poco alla fine del 2019. Per quanto mi riguarda non è stato un anno bellissimo, però, diciamo che per gli ultimi mesi trascorsi qui sta andando un po’ meglio. Speriamo che il prossimo anno, visto che manca poco, sia più felice. Spero di poter trovare la persona che potrà accompagnarmi fuori da questo programma e spero anche per voi che vi possano capitare tante belle cose. Vi saluto, un bacio”, è l’augurio che Carlo ha fatto a se stesso, ma anche al pubblico di Uomini e Donne per il 2020. Il tronista, dunque, riuscirà a trovare l’amore?





