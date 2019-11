Uomini e Donne/ I baci di Giulia: differenze tra Daniele e Ale (trono classico)

Ieri pomeriggio si è registrata una importante puntata del trono classico di Uomini e Donne. Giulia Quattrociocche si è dovuta nuovamente “scontrare” con Alessandro e Daniele, i suoi due corteggiatori preferiti. Nel corso della nuova registrazione sono anche successe cose imprevedibili, come la presentazione del nuovo tronista, la scelta di Alessandro Zarino con “palo” bene in vista e Veronica Burchielli passare dal “No” alla mitica poltrona rossa. Nel frattempo Giulia, ha nuovamente baciato Alessandro, creando nel fortissimo malumore in Daniele. Intervistata tra le pagine del Magazine dedicato al programma, la tronista romana svela di vivere un momento di confusione: “Ogni volta che penso di aver messo un punto mi rendo conto che si tratta solo di una virgola. Succedono tante cose, mi confronto con i ragazzi, provo sensazioni nuove che mi costringono a mettere in discussione tutto quello che ho vissuto, sentito e provato fino alla settimana prima. Tutto ciò succede perché in un programma come questo hai la possibilità di viverti i tuoi corteggiatori due volte alla settimana o poi ti aspettano lunghi giorni per rielaborare, reinterpretare i fatti. Credo che sia proprio questo mettersi in discussione a portarci a una scelta: il giorno in cui ti siedi e, guardandoti indietro, ripensando a tutto quello che è successo, trovi una costante, sai che quella è la persona giusta”.

Uomini e Donne, Giulia parla dei baci con Alessandro e Daniele: niente più come prima…

Nonostante Giulia Quattrociocche reputi i suoi corteggiatori più simili del previsto: “Credo che loro due abbiano più note comuni che punti discordanti. Entrambi danno valore alla famiglia”, le cose sono andate diversamente con i baci. “Il bacio con Daniele è arrivato come pegno da pagare per una scommessa, ma in realtà era desiderato già dalle prime esterne. Tra noi c’è una forte attrazione fisica e quello è stato solo un modo per rompere il ghiaccio. È stato un bacio quasi adolescenziale, di quelli che vuoi custodire solo per te. Quando ho visto intorno a me le telecamere, subito dopo ho provato un forte senso di pudore, come se gli altri non dovessero vedere una cosa solo mia e sua. È stato bello perché era puro e se ci ripenso mi lascia una sensazione di dolcezza”. Decisamente più “sconvolgente” invece, l’approccio con l’altro corteggiatore: “Il bacio con Alessandro, invece, ha avuto un sapore diverso. Nasce dall’impeto della passione, da questa grande attrazione che non ho mai nascosto di provare per lui. È stato un momento intenso e di grande trasporto. Dopo tante insicurezze con lui ho deciso di abbassare le difese, senza avere più paura di essere raggirata e questo ha mischiato le carte in tavola. Non voglio avere timore di niente, perché è vero quando si dice che le persone si comportano di riflesso al tuo atteggiamento. Alessandro in quell’esterna è stato diverso e io mi sono riconosciuta accanto a lui”.

