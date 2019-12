Uomini e Donne/ Ida e Riccardo di riprovano, dediche social dopo la ritrovata unione

Tempo di cambiamenti al trono over di Uomini e Donne. Riccardo Guarnieri e Ida Platano hanno deciso di riprovarci. E così, dopo l’ultima puntata, la coppia si è lasciata intervistare dalle telecamere di WittyTV. “Se sono arrivato a tanto è perché comunque ci credevo, so quello che siamo, ti conosco benissimo e te l’ho anche detto durante la puntata. So quello che siamo, so che la persona che sei, so il sentimento che ho nei tuoi confronti, so che sono innamorato di te e che la parola “sentimento” non la devo più usare. Mi sembrava di fare un passo indietro più che andare avanti dopo la proposta quindi non è che l’ho vissuta così tanto bene perché una risposta vera e propria non c’è stata”, ha affermato il cavaliere pugliese. Il loro costante punto di vista differente è alle base dei loro maggiori litigi ma, nonostante questo, Ida e Riccardo hanno voluto riprovarci, nella speranza di potere mettere in piedi basi solide verso il matrimonio.

Uomini e Donne Over, Ida e Riccardo ci riprovano: le dolci dediche

Ida Platano ha infatti ammesso apertamente di essere molto diversa da Riccardo Guarnieri: “Io a lui non ci voglio rinunciare, so che è tutta un casino la nostra storia. È difficile perché siamo completamente diversi, io lo ammetto che siamo due persone completamente diverse!”. Il cavaliere vede le loro diversità in maniera positiva: “Non ci siamo mai fatti mancare nulla poi, dai, è bello pure così! Siamo troppo simili perciò ci scontriamo, per questo non andiamo d’accordo”. Ida e Riccardo si sono lasciati andare a struggenti dediche anche tramite social. Ecco le parole della dama su Instagram: “L’amore è concomitanza di sguardi, di emozioni, di empatie, di abbracci. È sentirsi anche se si è distanti milioni di chilometri, è pensarsi ovunque e dovunque ci si trovi. L’amore è semplice. Ha come dote la felicità, ha come pilastro la dignità. Non ha bisogno di parole. L’amore è amarsi nonostante tutto. Pochi hanno la capacità di riconoscerlo e stringerlo a sé”.

